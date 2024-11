Black Friday in Toscana, è caccia agli sconti. Il 42% delle famiglie anticiperà i regali di Natale

Firenze, 22 novembre 2024 – Il Black Friday si conferma anche quest’anno come uno degli appuntamenti più attesi dai consumatori, con sconti e promozioni che da settimane hanno invaso negozi fisici e portali online. Secondo le stime dell’Osservatorio nazionale Federconsumatori, il 42% delle famiglie toscane approfitterà di questa occasione, registrando un aumento del 7,7% rispetto al 2023. La spesa media a famiglia raggiungerà, a livello nazionale, i 138,90 euro, con un incremento del 5,2% rispetto all'anno scorso, e molti utenti sfrutteranno gli sconti per anticipare i regali di Natale.

Cosa si acquista e dove

I settori più gettonati per il Black Friday restano l’elettronica (tablet, smartphone, smart TV), l’abbigliamento, la cura della persona e i viaggi. Sempre più consumatori preferiscono il canale online, ma le promozioni attirano anche nei negozi fisici, dove catene e piccoli esercenti hanno esteso i periodi di sconto per intercettare una clientela più vasta.

Un’attenzione particolare è rivolta anche ai consumi green: molte aziende promuovono iniziative per sensibilizzare sull’ambiente, come piantare un albero per ogni acquisto o offrire strumenti per compensare le emissioni di Co₂ generate dagli ordini. Tuttavia, come sottolinea Laura Grandi, presidente di Federconsumatori Toscana, “i consumatori devono fare attenzione a possibili fenomeni di greenwashing, verificando sempre la reale trasparenza delle iniziative sostenibili”.

Occhio alle truffe

Non mancano, infatti, le insidie. Il Black Friday rappresenta un’occasione per alcuni di sfruttare la disattenzione dei consumatori attraverso falsi sconti o vere e proprie truffe, soprattutto nel mondo online. “Invitiamo i cittadini a segnalare eventuali irregolarità, come l’aumento dei prezzi poco prima del Black Friday per far sembrare le promozioni più vantaggiose di quanto siano in realtà. È fondamentale acquistare con consapevolezza e prudenza, per proteggersi da cyberattacchi e phishing”, fa presente Grandi.

I pagamenti online e le transazioni con carta, infatti, sono nel mirino dei truffatori digitali, che sfruttano l’aumento delle attività di e-commerce per colpire gli utenti meno attenti.

Le previsioni di spesa in Toscana

Firenze e provincia si confermano in testa per spesa media familiare durante il Black Friday, con una previsione di 350-400 euro. Seguono Lucca (350-300 euro) e Siena (320-300 euro). Al quarto posto Pisa e provincia, con una spesa tra 270 e 300 euro, poi Arezzo, tra 250 e 300 euro, Pistoia, tra 250 e 280, e Grosseto, con una spesa media tra 230 e 250 euro. Tra le province più parsimoniose troviamo Prato (230-200 euro) e Massa Carrara, che chiude la classifica con una spesa prevista tra 150 e 200 euro.