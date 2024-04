Scadenze, bonus e pagamenti. Aprile, tutte le date da ricordare

Firenze, 2 aprile 2024 – Con il mese di aprile è scattato il calo del 19,8% delle bollette dell’energia elettrica per coloro che sono nel mercato tutelato. Inoltre, si è aperta la possibilità di inviare le domande per richiedere il bonus colf e badanti, destinato alle famiglie con Isee fino a 6mila euro e che consiste nell'esonero totale, fino a 3mila euro annui, dei contributi per assumere collaboratori che assistono anziani over 80, non autosufficienti e titolari di indennità di accompagnamento. Martedì 2 aprile è invece il giorno in cui l'Inps accredita le pensioni del mese sui conti correnti bancari e postali dei pensionati. Ma ad aprile ci sono anche altre date da segnare sul calendario. Vediamo quali.

4 aprile

E' proprio il 4 aprile l'ultimo giorno utile per comunicare all’Agenzia delle entrate, da parte dei condomini, le opzioni per lo sconto in fattura e la cessione del credito per gli interventi del superbonus e degli altri bonus edilizi relativi alle spese sostenute nel 2023 e per le rate residue non fruite relative alle spese del 2020, 2021 e 2022. L'ultimo decreto d’urgenza emanato dal governo ha infatti cancellato la 'remissione in bonis' che consentiva l'invio, pagando una piccola sanzione, entro il 15 ottobre 2024.

10 aprile

E' possibile richiedere online a Consap, fino al 10 aprile 2024, il rimborso parziale per le cosiddette polizze vita dormienti. Le domande di rimborso devono soddisfare le seguenti condizioni:

evento (morte/vita dell’assicurato) o scadenza della polizza che hanno determinato il diritto a riscuotere il capitale assicurato, intervenuto successivamente alla data del 1 gennaio 2006;

prescrizione di tale diritto intervenuta entro il 19 ottobre 2012 ;

; rifiuto della prestazione assicurativa, da parte dell’Intermediario, per effetto della suddetta prescrizione e conseguente trasferimento del relativo importo al Fondo rapporti dormienti;

e conseguente trasferimento del relativo importo al Fondo rapporti dormienti; non aver già ricevuto alcun rimborso, anche parziale, nell’ambito di uno dei precedenti otto avvisi di presentazione delle domande per polizze dormienti.

15 aprile

Impianti di riscaldamento spenti dal 15 aprile nelle zone climatiche D ed E. Sono stati accesi per un massimo di 12 ore giornaliere a partire dal 1 novembre 2023 nella zona D e per 14 ore giornaliere dal 15 ottobre 2023. Rientrano nella zona D le province di Firenze, Prato, Pistoia, Pisa, Lucca, Massa, Carrara, Lucca, Siena e Grosseto. Rientrano nella zona E, invece, Arezzo, Appennini e rilievi, mentre Isola d'Elba e Arcipelago toscano si trovano nella zona C, più calda, e dunque i termosifoni sono stati spenti il 31 marzo.

30 aprile

Tra i principali appuntamenti del mese con il fisco, si segnalano i due che cadono il 30 aprile, ovvero la scadenza della dichiarazione Iva e la pubblicazione online della dichiarazione dei redditi precompilata. Per quanto riguarda il primo adempimento, entro il 30 aprile è necessario trasmettere all'Agenzia delle entrate, in modalità telematica, il modello Iva messo a disposizione dal 15 gennaio 2024. Inoltre, sempre dal 30 aprile, è disponibile online il 730 precompilato per dipendenti e pensionati. Per la prima volta sarà online, sul sito dell’Agenzia delle entrate, anche il modello Redditi precompilato per le persone fisiche titolari di partita Iva.