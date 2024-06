Yambo, grande visionario, Pisa e Firenze si alleano per festeggiare i 150 anni

Firenze, 6 giugno 2024 – «Essere “yambici ” significa essere curiosi, leggeri e acuti allo stesso tempo, cosa affatto banale, e sicuramente non facile da realizzare in un mondo caratterizzato da un eccesso di informazione e da una velocità e volatilità dei contenuti".

Così l’astrofisico Paolo Tozzi (Osservatorio di Arcetri) descrive l’attualità di Yambo (nome d’arte di Entico Novelli), aprendo le celebrazioni per i 150 anni dalla nascita del grande scrittore, giornalista, regista, pittore, appassionato di scienza e tanto altro. In poche parole un grande visionario.

Il via alle celebrazioni “yambiche“ è avvenuto ieri pomeriggio nella gloriosa Biblioteca Marucelliana di Firenze con l’incontro “Yambo 150“, un primo assaggio degli eventi che si dipaneranno in autunno tra Pisa (dove Yambo è nato) e Firenze (dove ha vissuto ed è morto).

Un complesso di eventi patrocinato da La Nazione (che sempre nel 2024 festeggia i suoi primi 165 annni di vita) dove Yambo ha lavorato a lungo occupandosi di tantissimi aspetti: dalla cultura allo sport, dalla narrativa alle illustrazioni e ai fumetti.

"Abbiamo inserito con grande piacere nelle iniziative per celebrare i nostri 165 anni il ricordo di un personaggio unico di cui, in questi tempi in cui prevale troppo spesso superficialità, ignoranza, e disinteresse, sentiamo molto la mancanza", ha detto il vice direttore de La Nazione Luigi Caroppo. L’incontro ha poi visto un breve e suggestivo focus di Luca Mazzei (Università di Roma Tor Vergata) su Yambo e il cinema tra Firenze e Hollywood nei primi anni del Novecento.

Tornando agli eventi in autunno, si tratta di una mostra di disegni e volumi di Yambo ospitata dalla Biblioteca Marucelliana e un convegno in programma nel Cinema Arsenale di Pisa in concomitanza con l’esposizione, alla Fondazione Palazzo Blu di Pisa, delle tavole di due autori moderni, Davide La Rosa e Armin Barducci, i quali hanno reinterpretato a fumetti uno dei romanzi di fantascienza di Yambo, “Gli esploratori dell’infinito“: libro in uscita per Baya Comics, che sarà protagonista di Pisa Book Festival e Lucca Comics.

Inoltre, in contemporanea, presso la Biblioteca Marucelliana e presso l’Osservatorio Astrofisico di Arcetri (Firenze), si terrà una serie di incontri con il pubblico destinati ad esplorare gli aspetti noti e meno noti della sterminata attività artistica di Yambo, grande visionario.