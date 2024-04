Vlad Dracula, il musical di successo, al "Verdi" di Montecatini Terme

Montecatini, 4 aprile 2024 – Metti una sera a Montecatini col grande musical italiano da esportazione (nel 2025 sarà di scena in uno dei luoghi cult, a Londra). Questa sera, dalle 21 al Teatro Verdi, ecco “Vlad Dracula”, il musical visionario e innovativo.

Dopo il considerevole successo della passata stagione, torna con molte novità: scenografie rinnovate e implementate, nuove luci ed effetti speciali capaci di rendere ancora più immersiva l’esperienza teatrale, nuovi arrangiamenti e il miglior cast di stelle del musical in circolazione, tra cui Christian Ginepro, Giorgio Adamo, Arianna Bergamaschi, Beatrice Baldaccini e Marco Stabile.

Uno spettacolo rivoluzionario, che ridefinisce il genere musical grazie a un linguaggio artistico moderno, cinematografico, vero, nei quali tutti i media (musica, video, luci) si fondono in una nuova forma di espressione artistica, emozionante ed entusiasmante dai 6 ai 90 anni. Uno spettacolo internazionale, che ha già entusiasmato la distribuzione estera. Raggiungiamo il regista, il napoletano Ario Avecone, uno dei grandi talenti nazionali, direttamente alle prove dello spettacolo.

“Vlad Dracula” è definito un musical di successo. Principalmente per? Le innovazioni cinematografiche? Il cast? L’allestimento scenico e la colonna sonora? “Un po’ per tutto questo. Certo, il cast è stellare e dunque attrae. Ma la chiave di volta, la sua originalità, nella scrittura, mia e di Manuela Scotto Pagliara, sta nel modo cinematografico di proporsi. Si tratta di un musical trasversale, adatto a ogni tipo di pubblico. Le canzoni sono firmate da me, Simone Martino e Manuela Scotto Pagliara, la colonna sonora è mia. Musiche eterogenee, scaturite dalle rispettive passioni per le sette note”.

Si dice: è un musical che strizza l’occhio alla distribuzione estera. “Un musical di influenze ‘anglosassoni’, sì. Tant’è che il prossimo anno, se tutto va bene, questa produzione italiana si esibirà a Londra, per la soddisfazione nostra e di questo settore dello spettacolo tricolore. Il primo musical italiano a essere esportato (se pensiamo a quanti ne sono arrivati dall’estero… ndr)”.

Perché il pubblico di Montecatini Terme non se lo deve perdere? “Ne uscirà divertito, commosso. Rifletterà pure. È un Dracula attualizzato, diverso dal personaggio di fine Ottocento: è rapportato ai giorni nostri. Resterà colpito dal messaggio, d’amore e di passione, dalla storia”.

Il suo futuro lavorativo sarà ancora nel musical? “Amo il musical, ma mi definiscono versatile: chissà che un giorno, il cinema, un’altra passione…”.

Glielo auguriamo. Intanto, tutti a sedere, in silenzio, per immergersi nelle atmosfere di Vlad Dracula, il musical di successo. Per sognare e meditare.