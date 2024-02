Tale & Quale Show ricorda Francesco Nuti. Andrea Agresti interpreta "Sarà per te"

Prato, 23 febbraio 2024 – Anche Tale & Quale Show rende omaggio a Francesco Nuti. La popolare trasmissione di Rai Uno nelle due puntate speciali dedicate al Festival di Sanremo ricorda Cecco di Narnali, sabato sera dalle 21.30. Grazie alla partecipazione di Andrea Agresti nel cast del programma, riascolteremo lo splendido brano Sarà per te che appunto partecipò al Festival nel 1988.

All’apice del successo, tra i grandi incassi di "Stregati” e “Caruso Pascoski di padre polacco”, Francesco Nuti decise di partecipare a Sanremo con il brano scritto dal cugino Riccardo Mariotti; una ballata romantica e struggente che l’autore aveva scritto parlando di una storia d’amore adolescenziale interrotta, la propria (che poi nel tempo sarebbe ripresa sfociando in un matrimonio). Nuti arriva sul palco dell’Ariston visibilmente emozionato. La sua interpretazione è impeccabile, come quelle dei grandi cantanti abituati ai concerti. E Cecco, con quell’aria da simpatico e sorridente guascone dimostrerà in pochi minuti tutte le sue doti vocali che avevamo già apprezzato al cinema grazie ai brani composti dal fratello Giovanni e dalla mitica “Puppe a pera” contenuta nel film Madonna che silenzio c’è stasera.

E al termine di quelle due esibizioni all’Ariston, il pubblico in sala ricambierà con uno strepitoso e interminabile applauso. Francesco Nuti sarà una delle sorprese più belle di quell’edizione vinta da Massimo Ranieri con "Perdere l’amore”. Con oltre 550mila voti (allora c’era il Totip) il talento pratese si classificherà al dodicesimo posto su ventisei partecipanti , battendo una lunga serie di star della musica come Franco Califano, Michele Zarrillo, Loredana Bertè, Peppino Di Capri, Tullio De Piscopo, Matia Bazar, Drupi, Ron, New Trolls, Alan Sorrenti.

Ma quel brano, rimarrà nel tempo grazie anche alla cover di Mina per l’album "Uiallalla” del 1989 e alla versione di Marco Masini riproposta sempre a Sanremo nel 2015. Persino la figlia, Ginevra Nuti, ha reso omaggio al padre cantando quel brano romantico in alcuni programmi tv e durante quella festa di compleanno del 2014 insieme a Carlo Conti & company. Adesso “Sarà per te” torna in prima serata sabato sera grazie alla nuova interpretazione di Andrea Agresti, bravo cabarettista toscano volto tv noto grazie al programma “Le Iene”.