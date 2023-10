Su Luce! arriva il podcast sul mondo che cambia

La parola chiave della nostra contemporaneità è transizione. Non riguarda solo le fonti energetiche ma individua una profonda trasformazione in corso, che attraversa la società, l’economia, la cultura. Percepiamo di vivere in una fase di trasformazione “straordinaria”, non il semplice procedere del progresso.

Il mondo sta cambiando: l’avanzare rapido di nuove e straordinarie tecnologie, l’aumento dell’attenzione sociale su temi importanti come la diversity, il gender gap, il linguaggio stesso con cui definiamo la realtà che ci circonda.

È una transizione in cui la consapevolezza gioca un ruolo fondamentale in tutti gli ambiti della società: il lavoro, la tecnologia, il divario di genere, il rapporto con disabilità e pregiudizi. Perché questo cambiamento sia nella direzione giusta, verso un mondo più sostenibile in ogni aspetto, è necessario adottare soluzioni diverse che considerino l’intero sistema nella sua complessità

Il format

Ogni puntata introduce un tema relativo al grande momento di cambiamento che stiamo vivendo e lo approfondisce con un ospite qualificato, con un approccio “friendly” ma giornalistico.

Episodio dopo episodio, in modo chiaro, diretto e comprensibile a tutti, il podcast racconterà le nuove frontiere del lavoro, la transizione energetica, l’avvento di nuove tecnologie, le energie rinnovabili, la disparità di genere, la sfida delle STEM. Parlerà di temi delicati e di stretta attualità come l’inclusione e la disabilità, esplorerà i nuovi linguaggi e suggerirà piccoli gesti che possono contribuire a realizzare un nuovo mondo.