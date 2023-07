Stella Rossa Fest: cinque giorni di musica e spettacoli all'SMS di Rifredi

Firenze, 5 luglio 2023 - Concerti, dj-set e tanta socialità. Sono gli ingredienti vincenti del cocktail chiamato "Stella Rossa Fest", la rassegna dell'ARCI di Firenze che per la quinta edizione si sposta in una delle case del popolo più antiche della città, la Società di Mutuo Soccorso di Rifredi. E non può essere una scelta casuale, se è vero che il centro di cultura e solidarietà fondato nel 1883 compie quest'anno 140 anni di vita: per celebrare la ricorrenza, l'ARCI presenta con la media partnership di Novaradio Città Futura cinque giorni di concerti, dj-set, incontri, degustazioni e tanto altro ancora, ad ingresso libero e gratuito.

Il programma si apre oggi con la presentazione del libro "Ripartire dal desiderio", in compagnia dell'autrice Elisa Cuter e la giornalista di Novaradio Martina Agnoletti, e la cena popolare a cura del Circolo Arci di San Niccolò e dei ragazzi del gruppo informale Connections; a seguire, tanta musica con il concerto per quartetto guidato dalla voce di Ginevra Di Marco e il dj set "Base luna chiama terra" di Novaradio. Il percorso prosegue giovedì pomeriggio con la retrospettiva su un secolo e mezzo di storia delle case del popolo fiorentine alla presenza di Marzia Frediani (ARCI Firenze), Claudio Bellanti (SMS Rifredi), Mauro Megli e Corrado Gastaldo Brac (SMS Peretola); in serata, spazio alle degustazioni dell'associazione enogastronomica Cucinorum, al reading pasoliniano di Pierpaolo Capovilla "La religione del mio tempo", e alla dj session di Tommaso Bonaiuti.

E' interamente dedicata alla condizione delle donne iraniane la giornata di venerdì, inaugurata dal torneo di scacchi organizzato dall'associazione ASD Firenze64, e che prosegue con due appuntamenti: il vernissage della mostra dell'Accademia Cappiello "Free Iran Woman", e il talk promosso dall'associazione Donna Vita Libertà Firenze sulla rivolta femminista contro gli ayatollah, con Umberto De Giovannangeli di Limes e Alberto Tonini, docente dell'Università di Firenze. Dopo i piatti prelibati del Circolo Rinascita di Campi, si balla di nuovo sulle note folk e pop dei Martinicca Boison e del dj iraniano Saeed Aman.

Tanti gli eventi previsti anche nel weekend: nel sabato segnato dal Toscana Pride per le vie di Firenze, ci sarà spazio anche per un convegno mattutino sugli anni Ottanta, l'SMS di Rifredi e la sua vocazione di laboratorio di culture giovanili, con Marzia Frediani, Vincenzo Striano, Gianni Pini, Bruno Casini e Nicola Vannini; e poi ancora degustazioni serali, a cura del Circolo di Barberino del Mugello, e musica, con il concerto dei Colorificio Mario e le sonorità di Pink Sound Systers, Dj Leblond e Sarabamba. Ed infine domenica, con lo scrittore Giuseppe Ciarallo che discuterà di satira con l'editore Marco Michail e gli illustratori Lido Contemori e Giuliano Rossetti, la cena della Casa del Popolo di Impruneta, e l'intervento del Collettivo di Fabbrica GKN a due anni dalla chiusura dello stabilimento; in chiusura, pop psichedelico e funk si uniscono nella performance degli Aquarama, guidati dal frontman Dario Bracaloni, con dj set finale di Stefano Patrizio e Francesco Giubasso.