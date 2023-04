Solidarietà. ‘Il prigioniero della seconda strada’, spettacolo di beneficenza

Viareggio, 25 aprile 2023 - “Il prigioniero della seconda strada”, questo il titolo dello spettacolo teatrale a scopo solidale in programma giovedì 4 maggio al Teatro Comunale “Cesare Galeotti” di Pietrasanta, a favore del Progetto PRAMA, promosso dal Rotary Club Viareggio Versilia, il Rotary Club Viareggio Versilia, in collaborazione con il Distretto Rotary 2071 ed il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Pietrasanta.

La brillante commedia brillante di Neil Simon sarà portata in scena dalla compagnia teatrale amatoriale “I MattAttori”, costituita in Versilia da attori locali rotariani e non. Ambientata in una New York affascinante ma al tempo stesso inquietante, lo spettacolo racconta con ironia e garbo una storia scritta oltre mezzo secolo fa, ma straordinariamente attuale anche ai giorni nostri.

L'intero ricavato della serata sarà devoluto al Service Rotary in favore del Progetto PRAMA, per il finanziamento della costruzione di uno spazio ludico-formativo destinato a bambini e ragazzi disabili e normodotati.

“Un' occasione di svago con l'opportunità di fare qualcosa di buono – spiegano gli organizzatori- , contribuendo ad una giusta causa. Vi aspettiamo giovedì 4 maggio alle 20,30, nel Teatro Comunale “Cesare Galeotti” di Pietrasanta, sito in Piazza Duomo 14”. Per assistere allo spettacolo è obbligatoria la prenotazione ed una offerta minima di 20 euro. La prenotazione dovrà essere effettuata utilizzando il questionario on-line all' indirizzo on-line: http://prenota.rcvv.it. Caterina Ceccuti