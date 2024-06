La Toscana festeggia San Pietro e Paolo, patroni in molti comuni

Firenze, 28 giugno 2024 – E’ una festa con radici profonde nella Chiesta. Sabato 29 giugno si celebrano i Santi Pietro e Paolo. E in Toscana saranno tanti gli appuntamenti, visto che sono i patroni di molti comuni. Solennità molto sentita anche nella Capitale, ricordando tra l’altro che San Pietro fu il primo Papa della storia.

San Pietro e Paolo in Toscana

San Pietro e Paolo sono patroni nelle seguenti città toscane: Bagno a Ripoli, San Piero a Sieve e Vaglia in provincia di Firenze. Bagni di Lucca, Castelnuovo Garfagnana e Piazza al Serchio in provincia di Lucca. Agliana in provincia di Pistoia e Buonconvento in provincia di Siena. Oltre a questi comuni, i Santi Pietro e Paolo sono patroni anche in diverse frazioni. Come San Piero in Campo, comune di Campo nell’Elba all’Isola d’Elba.

Palio di Siena

Ma è festa anche a Siena. San Pietro e Paolo sono i patroni della contrada della Chiocciola, che li celebra ogni anno con una serie di eventi tra il culturale e il religioso.

Le chiese

Oltre a questo, ai santi Pietro e Paolo sono consacrati molti edifici religiosi in Toscana. Ricordiamo, tra gli altri, la splendida cattedrale di Pitigliano, le cui prime testimonianze come chiesa risalgono ai primi dell’anno Mille.