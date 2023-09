Rare 2023, alla Fortezza da Basso la fiera della narrativa rosa

Firenze, 23 settembre 2023 - Un'onda colorata di rosa. E' quella che ha invaso il Padiglione Spadolini della Fortezza da Basso per l'edizione 2023 di RARE - in inglese, Romance Authors and Readers Events - la fiera del libro dedicata alla letteratura al femminile. Un acronimo che nasconde un mondo di talento, passione ed entusiasmo, spesso sottovalutato, ma in grado di generare il 40% del fatturato editoriale del mondo occidentale. Si tratta di un gradito ritorno, a distanza di quattro anni dall'ultima tappa italiana - sempre a settembre - svoltasi a Roma, poco prima dell'inizio della pandemia.

E non potevano certo marcare visita le oltre milleottocento "rarette" che da settimane avevano esaurito i biglietti per questa due giorni in compagnia delle loro autrici preferite: c'è chi viene da Bologna, come Cristina e Alice, una passione comune per la lettura tramandata da madre a figlia senza passare dal medium televisivo e social. E poi c'è chi come Gaia da Napoli e la fiorentina doc Stefania hanno coltivato l'hobby per la narrativa rosa proprio durante il covid, all'interno delle mura domestiche.

Per tante è la prima volta, per altre una preziosa consuetudine, ma tutte sono pronte a mettersi in fila per un firma copie, un selfie e una stretta di mano con le loro scrittrici del cuore, tutte presenti per non mancare all'appuntamento speciale con le proprie fans, grandi e piccine: da Julia Quinn, di cui Netflix ha trasposto recentemente con successo il regency romance "Bridgerton", a Tess Thompson, celebre per il suo cult "Una maestra per Emerson Pass", una storia che mescola western, musical e melodramma in una piccola cittadina del Colorado dei primi del Novecento.

E non si possono non citare Penelope Douglas, campionessa di vendite con best seller come "Punk 57" e "Birthday girl", le regine delle commedie romantiche e young adult Patricia Kingsley e Tillie Cole, il percorso narrativo tra scienza, amore e ironia di Ali Hazelwood, gli inni alla vita profondi e universali di Valentina Ferraro, e tantissime altre ancora: donne diverse, ma tutte protagoniste di un unico viaggio che dopo Firenze raggiungerà nei prossimi mesi Londra e Melbourne.