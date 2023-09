Premio letterario Camaiore, si accendono le luci sulla Poesia

Camaiore, 15 settembre 2023 - E' difficile navigare nel mare della poesia, farlo con rigore ma senza essere altezzosi. “Non mi smuovo dal solido principio / per seguire le solite correnti / e tradire la mia orfana presenza / tra tanti variegati menestrelli, / latori di laconici messaggi”. Forse è in questi versi del suo fondatore, Francesco Belluomini (Viareggio, 10 luglio 1941 – Camaiore, 27 maggio 2017), lo spirito del Premio letterario Camaiore che dedica al linguaggio poetico un'attenzione esclusiva, tale da essere attrattivo anche a livello internazionale. Sono stati ben 163 i libri di poesia (tutte novità editoriali) che hanno partecipato al Premio. La giuria tecnica ha stilato una prima lista di 21 autori, per poi giungere alla cinquina finalista e al conferimento degli altri premi.

Sabato sera, alle 21, nella Villa Ariston di Lido di Camaiore la cerimonia finale per decretare il vincitore della 35 esima edizione. I finalisti sono Franco Arminio con 'Sacro Minore' (Einaudi); Gabriela Fantato ('Terra magra', ed. Il Convivio), Giovanni Ibello ('Dialoghi con Amin', Crocetti), Duccio Trombadori ('Frottole', Maretti) e Gian Mario Villalta ('Dove sono gli anni', Garzanti). I cinque saranno sottoposti al voto della giuria popolare. La Giuria Tecnica, presieduta da Rosanna Lupi, ha anche anche conferito il Premio internazionale alla statunitense Diane Seuss ('La ragazza dalle quattro gambe', Ensemble), il Camaiore proposta-Vittorio Grotti e Premio Siae Under 35, a Diletta D’Angelo per 'Defrost' (Interno Poesia) e il Premio speciale a Eugenio De Signoribus ('Nel villaggio oscuro', Manni). Riconoscimento alla carriera a Luigi Fontanella ('Dell’ultimo orizzonte. Poesie scelte 1970 – 2021', Interlinea) e a Dante Marianacci ('Bagliori planetari', Aragno). Menzioni speciali per Cristiano Bartelloni ('Non confidare nella conservazione', ed. Giovane Holden), Luca Bertoletti ('Boufeés', Campanotto), Francesca Farina ('La scuola degli asini selvaggi', Bertoni), Eugenia Serafini ('Canto dell’effimero', Artecom-Onlus) e Maria Antonietta Viero ('La padrona delle oche', Arsenio). Menzione alla memoria ad Alberto Toni con 'Tempo d’opera' (ed. Il ramo e la foglia) e ai traduttori Chiara De Luca per 'Ansiosa di vivere' della lussemburghese Anise Koltz (Kolibris) e Giorgia Sensi per 'Danzare a Odessa' dell'ucraino Ilya Kaminsky (La nave di Teseo). La lettura di estratti delle opere è affidata all'attore Iacopo Vettori, mentre a presentare la serata sarà Luca Nannipieri, uno dei più noti critici d'arte italiani. Tutti insieme con una cifra comune, contrastare in qualche modo “uno strano mercato:/ si vendono idee.../ Hanno idee per piangere un lutto/ per tingere in blu le scritte sui muri;/ hanno idee per giovare alla vita/ per tenere legata una coppia di sposi; / hanno idee ma... costano poco”. “Lo spessore culturale e i grandi numeri di questa trentacinquesima edizione confermano l’importanza che il Premio continua a rivestire in ambito nazionale che internazionale – commenta la Presidente del premio Rosanna Lupi - La Cinquina di questa edizione è composta da autori e da libri di altissimo livello: puri e nitidi talenti poetici che la giuria tecnica, all’unanimità, ha voluto premiare. Complimenti, dunque, ai cinque finalisti e congratulazioni ai vincitori dei premi collaterali”. Michele Brancale