Musei del Bargello: un nuovo portale per coinvolgere i cittadini

Firenze, 12 marzo 2024 - Nuova piattaforma, nuova interfaccia, nuova architettura. I Musei del Bargello si rifanno il look per rendere più accessibili i suoi tesori: da questa premessa, nasce uno spazio digitale completamente rinnovato, che unisce le cinque realtà statali - Museo del Bargello, Museo delle Cappelle Medicee, Orsanmichele, Palazzo Davanzati e Casa Martelli - per restituirle ai visitatori attraverso informazioni, contenuti e approfondimenti.

Il portale web - costato 46.784 euro e affidato dopo una gara sul MEPA all'agenzia Studio Amaranto - è disegnato per coinvolgere il pubblico prima, durante e dopo la visita, con una sezione speciale che facilita la creazione di itinerari su misura, integrata da un sistema di accesso agli orari di apertura dei cinque musei e coadiuvata da una pianta interattiva del centro di Firenze indicante la loro localizzazione: "Moderno, versatile, intuitivo, il nuovo sito dei Musei del Bargello è il risultato dell'impegno condiviso tra la responsabile del progetto Lorella Valenti, l'area comunicazione e promozione gestita da Andrea Staderini e Barbara Bonora, e lo Studio Amaranto - sottolinea il direttore generale Massimo Osanna - Il risultato è una piattaforma semplice ed efficace, che stimola i cittadini ad intraprendere un percorso, online e fisico, tra le collezioni".

Non solo, perché anche la parte relativa alla bigliettazione è stata ripensata, creando a latere della pagina riassuntiva dedicata a ciascun museo una sezione specifica che contiene tutte le forme di ticket disponibili, da quello cumulativo per la visita ai cinque musei all'abbonamento annuale "UAMpass". Ad arricchire il portale, un ricco nucleo di contenuti fotografici e multimediali, che presentano immagini e video dedicati alla storia del complesso e alle collezioni ivi contenute, ai restauri e riallestimenti, fino alle mostre più recenti. Un'operazione - quella di digitalizzazione dell'enorme banca dati delle opere appartenenti ai cinque musei - ancora in corso, ma che una volta conclusa garantirà agli utenti un autentico viaggio digitale dal Medioevo al Settecento.