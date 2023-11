Giorgio Armani rende omaggio ad Aldo Fallai con una mostra

Firenze, 18 novembre 2023 – Una amicizia e un lavoro fatto insieme per 44 anni, con quelli tra gli anni Settanta e i Novanta davvero travolgenti, significativi per un’epoca intera della fotografia italiana e internazionale. Sono gli anni del sodalizio tra Giorgio Armani e Aldo Fallai, che si sono conosciuti nel 1974 quando il famoso fotografo fiorentino era ancora solo un grafico per sbocciare poi magnificamente nelle prime campagne che hanno segnato un genere in bianco e nero nl 1977 con le prime immagini per un servizio su L’Uomo Vogue. Da allora il grande stilista e Aldo Fallai, nato a Firenze nel 1943, non si sono mai lasciati, inventando un genere unico e indimenticabile nella fotografia di moda, con una naturalezza di gesti e di volti che sono diventati un mito e che restano di immensa attualità.

Ora Giorgio Armani ha deciso di rendere omaggio ad Aldo Fallai con una retrospettiva tutta a lui dedicata che si aprirà il prossimo 5 dicembre all’Armani/Silos, il suo quartier generale per la cultura e il suo immenso archivio in via Bergognone. “Aldo Fallai per Giorgio Armani 1977-2021” si intitola questa mostra curata dallo stesso Giorgio Armani, da sua sorella Rosanna Armani e da Leo Dell’Orco, la prima a Milano per il fotografo che ha ritratto il mito della donna in carriera con le mitiche giacche di Armani. Un dialogo artistico mai interrotto fino alle foto del 2021 per i 40 anni di Emporio Armani. Sull’invito il suggestivo scatto con la modella simbolo dello stile Armani, Antonio Dell’Atte.