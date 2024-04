Metti una sera al Teatro Verdi di Montecatini con Chiara Anicito e "Cammela"

Montecatini Terme, 6 aprile 2024 – Un sabato sera a tutto divertimento. Questa sera, dalle 21 al Teatro Verdi di Montecatini Terme, toccherà a Chiara Anicito finalmente a teatro con “Cammela e il gruppo delle mamme”. La mamma sicula più amata del web, con oltre 9 milioni di visualizzazioni, creata da Chiara Anicito. Sarà la sua prima rappresentazione teatrale, tra monologhi, musica e parodie. Cammela, come ama puntualizzare lei “con due M come Mammellata”, moglie di Placido e madre di Santino e Agatuccia, è una vera e propria icona del web.

I social impazziscono per questa mamma siciliana, nata dalla creatività dell’attrice comica Chiara Anicito, con oltre 183 mila follower su Instagram e 828 mila su TikTok. Anicito è considerata tra i migliori comici emergenti italiani: per questa ragione, è stata recentemente insignita del prestigioso Premio Charlot. Attesissimo il suo debutto a teatro con “Cammela e il gruppo delle mamme”, uno show comico, coinvolgente e mai volgare. “Cammela e il gruppo delle mamme” è uno spettacolo prodotto da Vera Produzione: un ritratto coinvolgente e audace della simpatica “sicilianità” di una giovane madre alle prese con i figli, la scuola e i social, l’omonimo “gruppo delle mamme”, la famiglia e la società contemporanea.

A divertire è soprattutto la semplicità delle bizzarrie quotidiane, quelle che trasformano momenti ordinari in gag esilaranti: intelligenza e humor sono la cifra stilistica dello spettacolo, tra i protagonisti dei monologhi c’è, oltre a scuola e famiglia, anche Paternò, cittadina nel catanese dove abita Cammela e dove è nata Chiara, trasferitasi prima a Milano e poi a Monza da diversi anni. Un paese dove non c’è un teatro e dove “le case sono brutte fuori ma belle dentro”. Orgogliosamente siciliana, sul palco e in molti video, ha come spalla a cui rivolgere i propri quesiti il valido “Guggo” (Google, ndr), l’assistente vocale “maladucato”, che le tiene spesso testa in modo impertinente. Prevendita su ticketone.it, biglietti al botteghino.

Gianluca Barni