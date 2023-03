Matrimonio a Prima Vista 2023, una viareggina tra le spose

Simona Viola e Gennaro Vergara

Viareggio, 8 marzo 2023 – C’è anche una viareggina tra le sposte di Matrimonio a Prima Vista Italia, il reality di Discovery Real Time arrivato all’edizione numero 10. Il primo episodio in chiaro è in onda nella serata di mercoledì 8 marzo dopo che lo show è già andato in streaming in anteprima per gli abbonati sull’app di Discovery Plus.

Il format è sempre lo stesso: un pool di tre esperti esamina il profilo di decine di single che fanno domanda per la partecipazione al programma formando tre coppie. Che dovranno sposarsi al buio, senza sapere la persona che si troveranno di fronte all'altare.

Ci saranno poi tre mesi per decidere se rimanere insieme e quindi confermare il matrimonio oppure andare alla separazione. Un reality che non è mai stato esente da polemiche ma che comunque ha un buon riscontro di seguito e pubblico.

In questa edizione 2023 c’è appunto una ragazza viareggina. Si tratta di Simona Viola, 30 anni, imprenditrice, originaria della Sicilia. Vive a Viareggio con la famiglia. Simona è stata scelta dagli esperti per fare coppia con Gennaro Vergara, 34 anni, un ragazzo di Reggio Emilia. Che lavora nel campo della ristorazione.

Le altre coppie sono Irene Pignieri (32 anni) e Matteo Riva (29) e Mattia Benedetto (36 anni) e Giulia Martello.