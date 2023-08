‘Lasciati fiorire’: tre giorni di musica, talk e shopping alla Limonaia di Villa Strozzi

Firenze, 26 agosto 2023 - E' un fiorire di incontri, spettacoli ed eventi la stagione estiva della Limonaia di Villa Strozzi, il polmone verde e ricreativo della città che respira anche quest'anno l'aria frizzante di "Lasciati fiorire", la rassegna ideata dal collettivo di artisti fiorentini Fiore sul Vulcano. Come la ginestra leopardiana cresce tra le pendici desolate del Vesuvio, la nuova edizione del festival profuma le serate di questa torrida estate con i petali più odorosi della musica toscana.

La tre giorni si apre venerdì 1 settembre con l'irriverenza del duo comico di Vinci composto da Cecco e Cipo e i viaggi fisici e musicali, reali e immaginari, della cantautrice e chitarrista Elasi; il percorso prosegue sabato con l'immersione nell'atmosfera post-dream-post della band Oodal, tra elettronica, indie e alt rock, il pop-rock delle Lame, prossimamente in uscita con il nuovo disco, e il cocktail ben shakerato dei Loren, che mescolano i testi della tradizione della musica leggera italiana con il sound pop-indie internazionale. Nel mezzo, spazio sul second stage ai mini live acustici di Teresa Rossi, già voce e chitarra dei Rooms by the Sea, e La Canaglia, il progetto cantautoriale di Michelangelo Goriupp.

Domenica 3, largo ai giovani, con gruppi di giovanissimi under 25 che chiuderanno il festival: dal rapper autobiografico del pratese Claudio Castagnozzi, in arte Blackrzi, alla freschezza punk/rock in salsa Generazione Z degli Hso e degli Aspettativa, dalle sperimentazioni anarchiche e inarrestabili del duo Social Tedio + Vanz a quelle nei suoni, nella scrittura e nei videoclip del collettivo Pianeta Papavero. Ad anticipare i concerti, i talk condotti da Aden Abdi e Samuele Bigazzi ed organizzati dall'associazione La Svolta: tra gli ospiti, i manager e produttori Marco Bergantino e Mennie, che sveleranno i segreti dell'elettronica, la scrittrice Silvia De Lucia, in arte "La nuova Thule", che racconterà le sue missioni umanitarie nelle periferie del mondo, e l'attivista per i diritti civili Sonny Olumati.

Ampia anche la sezione dedicata al market e allo shopping sostenibile, dove si potranno acquistare abbigliamenti fatti a mano, capi vintage e borse originali firmate da Blacknina Handmade, Manufatto Fiorentino e Genesi Brand, le illustrazioni di Francesca Galzenati, detta Frenky, i testi della Libreria Alice e i pezzi unici intrecciati a mano di I'gomitolo.