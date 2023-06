Julian Sands e quel legame speciale con la ‘Camera con vista’ su Firenze

Firenze, 29 giugno 2023 - Julian Sands e quel legame speciale con Firenze e l’Italia. L’attore britannico Julian Sands, scomparso durante un’escursione a gennaio scorso sulle montagne della California, è stato ritrovato privo di vita sabato 24 giugno.

Sono stati alcuni escursionisti a ritrovare dei resti e avvisare la polizia. “Il processo di identificazione per il corpo trovato sul Monte Baldy il 24 giugno 2023 è stato completato ed è stato identificato positivamente come Julian Sands, 65 anni.

La modalità della morte è ancora oggetto di indagine, in attesa di ulteriori risultati dei test”, ha dichiarato il dipartimento dello sceriffo della contea di San Bernardino in una nota.

Sands, che viveva in California dal 2020, era inglesissimo. Era nato a Otley, città nell'area metropolitana di Leeds nel West Yorkshire in Inghilterra. Ma era molto legato all’Italia. Il suo ultimo film è italiano: “The Ghosts of Monday” di Francesco Cinquemani del 2022.

L'attore si era innamorato del nostro Paese all'epoca di “Camera con vista”, ambientato a Firenze Ed era tornato, chiamato più volte dai registi più diversi: da Mauro Bolognini a Dario Argento, dai fratelli Taviani a Carlo Lizzani. Camera con vista, Firenze e non solo

L'esordio al cinema è con “Urla dal silenzio” (1984) di Roland Joffé, storia vera di un gruppo di giornalisti internazionali in Cambogia, testimoni della salito al potere dei Khmer Rossi. Ma è con “Camera con vista” (1985) di James Ivory che Hollywood si accorge di Julian Sands.

Nella pellicola interpreta George che fa innamorare l'inglesina in vacanza in Italia, a Firenze, Lucy (una giovanissima Helena Bonham Carter al suo debutto cinematografico): con questo personaggio Sands si trasforma da giovane star del cinema inglese a nuovo ‘eroe’ romantico, anche da esportazione. La pellicola, tratta dall'omonimo romanzo di E. M. Forster, vinse tre premi Oscar: migliore sceneggiatura non originale, migliore scenografia e migliori costumi.

Il film è ambientato principalmente a Firenze, alcune scene sono state girate nella campagna toscana e altre in Gran Bretagna, terra d’origine dei protagonisti, Lucy e di George, partiti per l’Italia per il famoso Grand Tour che i giovani dell’epoca ancora facevano come parte del loro percorso culturale.

Nel film sono immortalate molti gioielli fiorentini: i due protagonisti, infatti, visitano luoghi come la Basilica di Santa Croce, dove Lucy va ad ammirare i monumenti dedicati ai grandi artisti e poeti della storia, piazza della Signoria con le statue dalla Loggia dei Lanzi, l’antichissima Torre di Arnolfo, piazza Santissima Annunziata e il Lungarno.

Protagonista assoluta, però, è la famosa camera, quella di Lucy, la cui finestra mostra una delle vedute più incantevoli di Firenze, di quelle che fanno sognare sognare i turisti di tutto il mondo (e pure gli stessi fiorentini). Nel film la finestra è quella della Pensione Bertolini, nome di fantasia usato per un immaginario albergo con vista sia sul Ponte Vecchio sia sul Duomo.

Ma quel balcone dove prende forma la scena finale del bacio appassionato fra Lucy e George non era realmente sulle sponde del fiume che bagna il capoluogo toscano. Il set, infatti, è stato la villa di Maiano alle porte di Fiesole che dal 1850 al 1917 è appartenuta a Sir John Temple Leader, facoltoso industriale britannico che all'originale struttura medicea diede un tocco gotico e coloniale.

La pensione sull'Arno, il Quisisana, dove effettivamente trovarono alloggio alcuni partecipanti al film e che nell'immaginario comune è la sede della camera con vista, fu teatro di una sola scena all'inizio del film: la giovane Lucy e la cugina guardano un vicolo dalla finestra, lamentandosi appunto dell'assenza di un panorama degno di una prima visita a Firenze. Quel vicolo, nel 1993, fu squarciato dalla bomba mafiosa di via dei Georgofili e la pensione Quisisana, gestita all'epoca dalla madre del cantautore fiorentino Riccardo Marasco, venne distrutta. Oggi, la pensione Quisisana si chiama Hotel degli Orafi e ha una stanza che sia chiama proprio “Room with a view”.