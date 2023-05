Geek Pride Day, perché si celebra il 25 maggio?

Firenze, 25 maggio 2023 - Da ormai diciassette anni, grazie a un’iniziativa partita dalla Spagna, il 25 maggio si celebra il Geek Pride Day. Protagonista, appunto, la inter generazionale cultura ‘geek’, propria di chi, in maniera anche orgogliosamente stravagante, si appassiona di tecnologia, fantascienza, videogiochi, fumetti e manga. Ma perché proprio il 25 maggio? La giornata è stata scelta perché coincide con la data di lancio del primo film di Guerre Stellari, ma anche con altre due ricorrenze, che sono il Towel Day, istituito in ricordo dello scrittore Douglas Adams e della sua trilogia “Guida galattica per gli autostoppisti”, e il “Magnifico 25 di maggio”, celebrato dai fans di Terry Pratchett, autore della serie di romanzi raccolti nell’opera Discworld. Tre saghe imperdibili per gli amanti della fantascienza. Nasce oggi Ralph Waldo Emerson nato il 25 maggio del 1803 a Boston. Celebre filosofo, saggista e poeta statunitense, fu ispiratore del pragmatismo. Ha scritto: “Noi siamo troppo educati coi libri. Per un paio di frasi dorate, giriamo, e in pratica leggiamo, un volume di quattro o cinquecento pagine.”