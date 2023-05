Firenze dei bambini: il mondo magico dell'infanzia

Firenze, 8 maggio 2023 - Un multicolore universo di storie. E' un viaggio nel meraviglioso libro della vita la decima edizione della "Firenze dei bambini", la tre giorni che dal 19 al 21 maggio porta in città centinaia di spettacoli, letture e laboratori gratuiti a misura di bambino. Il festival, organizzato da Comune di Firenze e MUS.E con il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio, Autostrade per l'Italia e numerosi sponsor privati, è un omaggio ad Italo Calvino nel centenario della nascita: "In mezzo alle lucciole", ispirato alla chiusa del primo romanzo dello scrittore "Il sentiero dei nidi di ragno", è il titolo di una rassegna che lancia un messaggio di speranza per un mondo pacificato e sostenibile.

"Pace e ambiente sono i temi centrali di un festival realizzato con il prezioso contributo di vari sponsor privati e partner istituzionali - spiega l'assessore al Welfare Sara Funaro - Una risposta culturale e di socialità, ed uno sforzo organizzativo importante per rendere vivi e partecipati gli spazi artistici ed espandere l'offerta culturale in tutti i quartieri della città". L'inaugurazione è prevista venerdì 19 nel Chiostro Grande di Santa Maria Novella in compagnia di una delle più celebri interpreti del teatro nazionale, Lella Costa, che racconterà a grandi e piccoli le incredibili storie dei personaggi calviniani, dal Barone rampante al Visconte dimezzato.

Il programma prosegue tra sabato 20 e domenica 21 con decine di iniziative diffuse in tutta la città: da Palazzo Vecchio, teatro della mostra "Eccellenze italiane. Figure per Italo Calvino" con i più grandi illustratori internazionali e bosco immaginario dove i bambini potranno viaggiare tra le meraviglie del nostro paese provando l'emozione irripetibile di dormire sabato notte nel Salone dei Cinquecento, alla Biblioteca delle Oblate, sede di letture, racconti, concerti e performance teatrali; dal complesso delle Murate, fucina di workshop e laboratori fra arte, letteratura e scienza a cura di Fondazione CR, Portale Ragazzi.it e Fenix Studios, al Giardino dell'Orticoltura, che oltre all'onirica casetta sull'albero propone i percorsi magici ideati dalla compagnia I Nuovi.

E poi ancora l'Istituto degli Innocenti, che ospita le attività creative dell'Archivio di Stato e della Fondazione e Museo Ferragamo e un ricco ventaglio di proposte teatrali - tra cui lo spettacolo La Forte_Radice - Labirinto della Fondazione Aida di Verona - e il Chiostro Grande di Santa Maria Novella, protagonista anche nel weekend con il concerto nell'antico dormitorio dei giovani musicisti della Scuola di Musica di Fiesole, la danza, il circo ed altre attività per bambini collegate dal filo conduttore del celebre romanzo di Calvino "Le città invisibili". La rassegna si chiude domenica pomeriggio nel Salone dei Cinquecento con le Fiabe Italiane narrate da Debora Mancini e accompagnate da musiche e illustrazioni di sand art.

"Per tre giorni Firenze si trasforma nello spazio ideale per i bambini - conclude la curatrice artistica di MUS.E Valentina Zucchi - Un luogo speciale, aperto alle famiglie e ai ragazzi e modellato su tempi e temi della contemporaneità, che attraverso la magia delle storie, delle riflessioni e dei desideri di un grandissimo scrittore come Italo Calvino vuole diventare ispiratore e incubatore di un modello di città nuova, concreta e possibile, pacifica e sostenibile".