Federigo Angeli: a Palazzo Medici Riccardi il revival del Rinascimento fiorentino

Firenze, 6 ottobre 2023 - Una bottega rinascimentale. E' la grande fucina artistica di Federigo, Alberto e Achille Angeli, che testimonia con la sua ampia e variegata produzione il culto per la pittura del Trecento e Quattrocento sviluppatosi presso le committenze straniere a cavallo tra il XIX e XX secolo. La mostra "Federigo Angeli. Il rinascimento fiorentino nel XX secolo" - promossa da Città Metropolitana ed organizzata da Banca Patrimoni Sella & C. con il contributo di Sella Sgr e associazioni MUS.E e Il Palmerino - racconta nelle Sale Fabiani di Palazzo Medici Riccardi questa straordinaria fioritura di dipinti, bozzetti e arredi riccamente decorati.

L'esposizione, curata da Francesca Baldry e Daniela Magnetti, è un viaggio che nasce dalle preziose testimonianze documentali conservate presso l'Associazione Il Palmerino, un bivio fondamentale per ricostruire il percorso di due grandi tele in pendant firmate dall'artista fiorentino - "Dama a cavallo con corteo cavalleresco" e "Signore a cavallo con corteo cavalleresco" - appartenenti alla collezione di Sella sgr e restaurate dal laboratorio Thierry Radelet di Torino.

Se i due dipinti richiamano per impostazione e citazioni letterali - dall'immagine dei due destrieri ai palafrenieri in livrea, dalla trattazione della vegetazione al fondale roccioso su cui svettano città turrite - il ciclo di opere realizzato da Benedetto Gozzoli per la Cappella dei Magi di Palazzo Medici Riccardi, si distinguono altresì per la ricchezza delle innovazioni e la contaminazione delle fonti, a partire dal protagonismo delle donne, ispirato agli affreschi del Ghirlandaio per la Cappella Tornabuoni della Basilica di Santa Maria Novella.

Durante il periodo di apertura, sono in programma alcuni appuntamenti speciali, come gli atelier di pittura e i laboratori creativi ispirati alle tecniche della bottega Angeli e rivolti a famiglie con bambini, visite guidate tematiche alla Cappella dei Magi e alla collezione novecentesca di Villa Il Palmerino, dimora dell'artista, e la proiezione del film documentario "Federigo e la Bottega degli Angeli, dall'Oltrarno a un nuovo mondo", girato dall'Associazione Il Palmerino e da AWA con il patrocinio del Consolato Americano e del British Institute in Florence.