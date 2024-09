Fantasy. I 'Nove prescelti' di Lidia Gargani

Firenze, 4 settembre 2024 - Chi dice che i più giovani non amano scrivere? Sì, c'è un'anestesia dei linguaggi dovuta a un eccesso di digitalizzazione e si studiano i modi per arginare la piaga. Tuttavia il mercato dei libri per bambini e ragazzi è cresciuto nel 2023 in Italia del 2,1% rispetto all'anno precedente – dicono i dati dell'Associazione Italiana Editori, con vendite a prezzo di copertina pari a 291,6 milioni di euro (di cui 273,9 milioni di euro di libri scritti e illustrati e 17,8 milioni di euro di fumetti per under 14). In sintesi: è il 18% di quanto hanno speso gli italiani nelle librerie fisiche e online per l'acquisto di libri nel 2023, esclusa la scolastica e le vendite nella grande distribuzione.

Dunque ‘Il Signore degli anelli’, ‘Guerre stellari’, ‘Harry Potter’, il circolo virtuoso tra romanzi e film. Al fondo c’è qualcosa che rimanda, certo in forme diverse ma con un’impronta che è nel cuore degli esseri umani, alla leggenda ebraica dei 36 giusti, così come consegnata dal Talmud di Babilonia: da sempre e fino alla fine del mondo ci saranno 36 uomini giusti, che non sanno di esserlo e sconosciuti a tutti, dai quali dipende il destino dell’umanità. Attraverso di loro Dio evita al mondo la distruzione nonostante i peccati degli uomini, quegli atti di separazione e prevaricazione che diventano esplosione e guerra. Ogni volta che uno dei Giusti porta a termine la sua missione e scompare viene sostituito da un altro.

Nelle saghe cerchiamo giusti che salvano dal male. La saga parla ai ragazzi, sapendo che resiste un ragazzo anche nell’adulto e nell’anziano. Prendiamo 'The Nine Chosen', edito da Giuliano Ladolfi, prima prova letteraria di Lidia Gargani, Firenze, classe 2000: ben 860 pagine di un romanzo, una vero e proprio fantasy per gettare luce, attraverso una trama avvincente, in quella che abbiamo imparato a chiamare con George Lucas "il lato oscuro della forza". In queste pagine emerge l'energia luminosa del riscatto di un popolo che attende "nove prescelti", che non sanno di esserlo ma vedono comparire un marchio a forma di spada all'altezza del cuore. Nella magia è immersa anche la Città del Fiore lungo le cui strade la protagonista del romanzo, edito da Ladolfi, muove i passi verso un'altra età e un altro modo di vivere il tempo. Nel romanzo Gargani esplora con buoni risultati anche il linguaggio poetico. Il volume è stato presentato, tra l'altro, nella Sala Fallaci di Palazzo Medici Riccardi.