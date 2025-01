“Cucine da incubo” in Toscana, Cannavacciuolo alle prese con un locale da salvare

Grosseto, 9 gennaio 2025 – Per la prima volta in chiaro, su TV8, tornano le avventure di Antonino Cannavacciuolo, protagonista del nuovo ciclo di episodi di Cucine da Incubo, dal 10 gennaio, ogni venerdì, alle 21.30. Per Cannavacciuolo, chef pluristellato, è arrivato il momento di vestire i panni del “supereroe” delle “Cucine da incubo” di tutta Italia: vere e proprie missioni impossibili nelle quali visita ristoranti con un servizio, uno stile e una qualità del cibo che vengono giudicati deludenti dai clienti insoddisfatti, e incontra i ristoratori e il personale di cucine in cui regnano liti, improvvisazione e cattiva gestione.

Situazioni talmente insostenibili, rese insopportabili da incuria o indolenza, che sembrano destinate inesorabilmente a causare la chiusura delle attività: Antonino Cannavacciuolo, con decisione, creatività ed empatia, porta la sua esperienza da Chef e da imprenditore per consigliare gestori e dipendenti e aiutarli a trovare una soluzione.

Questo ciclo di episodi parte da “Il Rifugio del Ghiottone”, a Scarlino Scalo, in provincia di Grosseto.