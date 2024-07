Cannavacciuolo torna con “Cucine da incubo” e cerca ristoranti in Toscana

Firenze, 23 luglio 2024 – Ripartono le avventure da incubo, in giro per l'Italia, di Antonino Cannavacciuolo. E per le nuove ‘Cucine da incubo’ lo chef sta cercando ristoranti anche in Toscana. Saranno protagoniste dei nuovi episodi dell’undicesima edizione del suo programma, che andrà in onda in prima serata su Sky Uno. La società EndemolShine Italy selezionerà anche nella nostra regione i locali “da salvare”. Lo ha annunciato lo stesso Cannavacciuolo su Instagram: “Raga’, stiamo già cercando i ristoranti di Cucine da incubo. In tanti mi avete contattato sui social. È arrivato il momento di scriverci. Vi aspetto e addios“.

Per i ristoratori interessati a partecipare e a inviare la propria candidatura, è bene sapere che la partecipazione è gratuita e che la durata totale è di cinque giorni di registrazione, durante i quali il locale e lo staff deve essere a disposizione della produzione. Per maggiori informazioni si può contattare la redazione del programma al numero 348 0818434 o scrivendo a [email protected]. La casting call è stata rilanciata anche sul sito e sui canali social di Toscana Film Commission. Nel programma lo chef veste i panni del "supereroe" per aiutare quegli esercizi che si trovano in difficoltà. Vere e proprie missioni impossibili nelle quali visiterà ristoranti con un servizio, uno stile e una qualità del cibo che vengono giudicati deludenti dai clienti insoddisfatti, e incontrerà i ristoratori e il personale di cucine in cui regnano liti, improvvisazione e cattiva gestione. Situazioni talmente insostenibili, rese insopportabili da incuria o indolenza, che sembrano destinate inesorabilmente a causare la chiusura delle attività: Antonino Cannavacciuolo, con decisione, creatività ed empatia, porterà la sua esperienza da Chef e da imprenditore per consigliare gestori e dipendenti e aiutarli a trovare una soluzione. E la produzione si farà anche carico del restyling della sala.

Il locale sarà sottoposto a un make over totale, una ristrutturazione completa da compiere in tempi record, che darà alla location un aspetto e un'atmosfera del tutto nuovi, capaci di renderla più accogliente, funzionale e vivibile rispetto alla precedente: una struttura che adesso sarà finalmente a misura di cliente. Dopo questi interventi, lo staff sarà poi pronto a ricominciare: con la passione per la ripartenza e la forza dei consigli ricevuti dallo chef, ma anche con la fondamentale consapevolezza degli errori passati, tutte le persone al lavoro in sala e cucina potranno tornare al lavoro, riaprendo le porte alla clientela.