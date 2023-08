Copula Mundi: torna il festival della sperimentazione artistica e dei saperi pratici

Firenze, 28 agosto 2023 - Un modo alternativo di vivere la cultura e la città. Sono passati dodici anni, ma l'associazione di promozione sociale Icchè Ci Vah Ci Vole non ha mai smesso di credere e investire sulla sperimentazione artistica, la contaminazione culturale e i saperi pratici. Il festival Copula Mundi è una rassegna libera e aperta a tutti, che nell'arco di quattro giorni - dal 31 agosto al 3 settembre - offre un ricco contenitore di performance di teatro, musica e danza, arricchite da laboratori e workshop rivolti alle realtà giovanili emergenti.

Il progetto abbraccia lo spirito dell'Estate Fiorentina, promuovendo il dialogo tra linguaggi espressivi e la rigenerazione urbana di nuovi spazi come il Lumen, l'incubatore di attività economiche autonome e sostenibili situato nel cuore del Parco del Mensola, a Firenze Sud: "Il Copula Mundi è diventato la summa di quattro mesi di attività legate all'Estate Fiorentina - sottolinea Alessandro Bezzi, segretario dell'associazione - L'obiettivo è stimolare la partecipazione delle persone per costruire un polo culturale attivo nel corso dell'intera stagione: per questo, è fondamentale tessere relazioni tra persone e campi del sapere, accogliendo spunti e idee per quelli che potranno essere progetti futuri, installazioni e bandi a cui partecipare, nella prospettiva di lasciare qualcosa di stabile e duraturo sul territorio".

Saranno decine i momenti di riflessione, i workshop e i laboratori previsti dal programma: da CoDesign Toscana, che concluderà il percorso di facilitazione "The Soci's Project" intrapreso in questi mesi con l'associazione, a The Shining Lab, che proseguirà la mappatura del territorio fiorentino per immaginare nuove collaborazioni e sinergie possibili, dal Laboratorio di LOFOIO agli appuntamenti per ragazzi organizzati da Francesca Papazzis. Ma Lumen è stato anche un luogo capace di raccontare le nuove tendenze musicali a Firenze e non solo, ed anche stavolta sarà protagonista di tanti spettacoli e concerti, dal tardo pomeriggio sino a notte inoltrata: tra gli ospiti previsti, il collettivo Numa Crew, Colorificio Mario, Michael Byrne, Lampredonto e la line-up speciale a cura di Lattex per la serata di sabato, con sei artisti che si avvicenderanno su due palchi diversi.