Con/Fini d'Estate, teatro, musica e dialoghi a Sant'Angelo Vico l'Abate

Firenze, 31 maggio 2023 - Rigenerare un'antica abbazia rinascimentale attraverso cultura e spettacoli è il cuore della seconda edizione di "Con/Fini d'Estate", il festival che porta teatro, musica e dialoghi nella Chiesa di Sant'Angelo Vico l'Abate, frazione del comune di San Casciano in Val di Pesa.

La rassegna, ideata dall'associazione culturale "Verso Oklahoma" fondata da Matteo Brighenti e Matteo Pecorini, è realizzata con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio e il contributo dei gruppi La Chute e Santangelo Aps: l'obiettivo è quello di portare nel complesso di proprietà dell'Istituto Diocesano di Firenze, già oggetto di un progetto di restauro, iniziative di carattere ricreativo e promozione sociale, allo scopo di trasformarlo in un presidio di aggregazione e contrasto alla marginalità.

"Con/fine è una parola che ha come 'fine' il 'con', ovvero l'incontro reciproco - spiega Matteo Pecorini - La volontà è di creare quindi una spazio di transizione in cui le differenze individuali scompaiono per lasciare emergere affinità e assonanze comuni: non una barriera di esclusione, ma una soglia di accesso all'altro che da lontano diviene sempre più vicino, fino a scoprirsi simile". Il programma, articolato in tredici giornate e composto da ventuno appuntamenti fino a settembre, si apre domani pomeriggio con la presentazione del libro "Due vite" di Andrea Camiciottoli e la cena inaugurale a cura dei volontari dell'associazione Sant'Angelo, accompagnata dal concerto della band giovanile dei Baklava Klezmer Soul.

Tra gli appuntamenti di giugno, giovedì 8 è previsto il dialogo con Cantiere Obraz, il gruppo famoso per il suo legame con la tradizione teatrale internazionale di matrice russa e l'intensa attività artistica rivolta alle future generazioni, mentre in serata spazio alle nuove proposte territoriali con la giovanissima compagine di stanza al circolo Arci "il Ferrone" L'ultima Fila, che interpreta lo spettacolo "Il fischio del treno". Tra gli ospiti speciali, saranno presenti anche il pittore Samuele Alfani e il gallerista Niccolò Mannini, a confronto martedì 20 sulle mode e il mercato dell'arte, seguiti dal viaggio tra teatro e musica rock del gruppo "Le Sabbie Mobili".

Ricca anche la giornata di domenica 25, con la merenda collettiva a Sant'Angelo e la riscrittura teatrale della favola per bambini "Raperonzolo" dei fratelli Grimm intitolata "Fiabe e avventure dall'orto", diretta da Giorgio Castagna con Eleonora Angioletti; ed ancora giovedì 29 largo ai racconti shakespeariani di Charles e Mary Lamb, portati in scena dalla Cercamond Compagnia Teatrale di Andrea Cioffi e Sara Guardascione, e preceduti dall'incontro con Stefano Mutolo di Berta Film sulle varie tipologie di film e la loro produzione.