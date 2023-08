16 agosto 2023, buon compleanno all’icona del pop: Madonna compie 65 anni

Firenze, 16 agosto 2023 - Ogni 16 agosto Madonna torna regina del glamour: oggi festeggerà il suo 65esimo compleanno. Molto prima che nascessero i social, è riuscita a diventare una star globale, con una gestione geniale della comunicazione che le garantiva una presenza costante sui media. Regina della trasgressione light, è stata capace di scatenare tempeste mediatiche per il suo gusto di giocare con i tabù, a cominciare dal sesso, (lei da sempre paladina degli omosessuali) e la religione. Basti pensare a quello che successe nel 1989 ai tempi di "Like a Prayer" quando il Vaticano condannò il video, e molti cattolici inscenarono proteste furibonde contro le immagini del santo nero che scendeva dalla croce. L'aura di scandalo che l’ha accompagnata per i primi due decenni della carriera è stata una delle ragioni principali del suo successo, unita alla sua abilità nel cambiare personaggio e nell’anticipare le mode. Ha influenzato più di una generazione con i suoi look trasgressivi, la sua ribellione, i suoi video provocanti e la sua musica. E tutto questo è servito eccome visto che ora, a 65 anni, la Material Girl continua ad essere un’icona pop indiscussa. Louise Veronica Ciccone, per tutti dagli anni '80 Madonna, è nata in Michigan il 16 Agosto 1958. Regina del pop, provocatrice, protagonista indiscussa dell'industria musicale, si è guadagnata un posto nell'olimpo della musica partendo dal suo esordio con l'album "Madonna" nel 1983. Miss Ciccone – padre italiano e madre franco canadese – è madre di 6 figli: Lourdes Maria, Rocco John, David Banda, Mercy James, Stella ed Estere. Era la terza di sei fratelli e sorelle: Paula, Christopher, Melanie, Anthony, Martin. Non sono mancati momenti difficili nella sua vita. Era il 1963, aveva solo 5 anni, quando sua madre morì giovanissima, ad appena 30 anni, per un cancro al seno. Il padre si è poi risposato e ha avuto altri due figli: Mario e Jennifer Ciccone. Nella sua carriera non solo musica: anche cinema, dove è apparsa 22 volte, tra cui Evita e Cercasi Susan disperatamente, e scrittura. È autrice di 30 opere, tra i quali diversi libri fotografici e per bambini. Madonna è nota anche per il suo attivismo: ha fondato l’associazione Raising Malawi e sostiene costantemente oltre 30 associazioni no-profit. È da sempre considerata una rubacuori, sono 23 i suoi ex-fidanzati semi-ufficiali. Si dice la cantante sia uscita con Michael Jackson all’inizio degli anni ’90 e con John F. Kennedy Jr., ma si è sposata solo due volte: con Sean Penn dal 1985 al 1989 e con Guy Richie dal 2000 al 2008. Un momento epico? Nel 2016 all’Art Basel di Miami quando organizzò un’asta di beneficenza. Ebbene il pezzo più “hot” era proprio l’ex marito, al quale la Material Girl si rivolse dal palco: “Tornerei con lui per 150 mila dollari, sono ancora innamorata”. Ben 52.000 dollari: è questa invece la cifra pagata da un anonimo per aggiudicarsi il suo iconico reggiseno a cono, indossato dalla diva nel corso del suo Blond Ambition Tour del 1990. Nasce oggi Don Bosco, nato il 16 agosto del 1815 a Castelnuovo d’Asti. Ha fondato i Salesiani e dedicato tutta la sua vita ai giovani. Li tolse dalla strada, li accolse nel suo oratorio, gli diede istruzione e lavoro, e attraverso il suo instancabile apostolato educativo gli infuse la speranza nel futuro e la gioia di vivere. Prima di morire disse: “Dite ai giovani che li aspetto tutti in Paradiso”.