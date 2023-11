Campi Bisenzio, al teatro il Gorinello arriva ‘Trabiccolandia’

Campi Bisenzio (Firenze), 23 novembre 2023 – “Trabiccolandia. Musica e parole”. E’ lo spettacolo che si tiene venerdì 24 novembre, alle 21.30, al teatro il Gorinello di Campi Bisenzio, il cui ricavato sarà devoluto alla popolazione colpita dall’alluvione.

Protagonista è Flavia Taccori, giovane donna che dieci anni fa è stata colpita da un ictus, che nel suo libro “Trabiccolandia”, in cui alterna poesia e prosa, racconta la sua storia e la sua malattia. Quella che arriva e cambia ogni abitudine, che toglie ogni sicurezza e ogni possibilità di fare progetti, ma che non trova in Flavia terreno fertile. L’autrice si racconta infatti con ironia e serenità anche quando mostra la parte dura e difficile della sua esistenza. Lo fa nel libro e anche in questo spettacolo nel quale sarà accompagnata dai musicisti Lorenzo D'Attoma, professore del Maggio musicale fiorentino, alle percussioni, Francesco Francalanci, professionista nel settore ortopedico, alla chitarra, e Enrico Scontini, imprenditore nel settore delle rifiniture di interni, chitarra e voce.

Per informazioni e prenotazioni: 055-8999717 o 333-6783569.