Baroque Festival Florence: la musica barocca in venti concerti

Firenze, 5 maggio 2023 - Il barocco a Firenze. E' una rassegna unica nel panorama cittadino l'ottava edizione del Baroque Festival Florence, la manifestazione che porta più di venti concerti fino al 5 luglio nella tradizionale Sala Capitolare della Chiesa di Santa Felicita ed in altri luoghi di grande interesse storico-artistico della città. Il festival, che rientra nel cartellone dell'Estate Fiorentina e fra i progetti finanziati dal Fondo Unico per lo Spettacolo, è organizzato da Konzert Opera Florence (K.O.F), l'associazione presieduta dal maestro Giacomo Benedetti che ogni anno propone concerti di musica rinascimentale e barocca nel corso della stagione primaverile e autunnale, coinvolgendo giovani talenti e professionisti di fama mondiale.

L'apertura è prevista domenica prossima alla Chiesa di Santa Felicita, che ospita il primo fagottista del Teatro della Fenice Steno Boesso e l'organista Enrico Zanovello, docente del Conservatorio di Vicenza: la coppia regalerà al pubblico un repertorio inedito e virtuosistico con musiche di S.Duron, A. Martin y Coll, G.P. Telemann, J.S. Bach e L.Couperin.

Il programma prosegue martedì 9 con l'evento speciale a cura degli studenti della classe di clavicembalo del Dipartimento di Musica Antica del Conservatorio "Luigi Cherubini", che interpretano le più belle melodie per lo strumento scritte dall'inizio del 1700 fino al 1780, e venerdì 12 con l'arrivo di uno dei più celebri mandolinisti del circuito internazionale, Mauro Squillante, che al fianco del tiorbista fiorentino Andrea Benucci e dell'organista Giacomo Benedetti interpreta le sonate più complesse e affascinanti del repertorio barocco per mandolino.

Tra gli altri appuntamenti del mese, sono attesi Rossella Giannetti (domenica 14), che al clavicembalo porta in scena le melodie di Domenico Scarlatti, il duo formato dal trombettista Michele Santi e l'organista Gabriele Giacomelli (venerdì 19), che guidano il pubblico in un viaggio suggestivo tra le corti e le cappelle musicali più importanti d'Europa, e il monografico di Giacomo Benedetti (venerdì 26) dedicato al maestro francese del clavicembalo François Couperin e ai suoi due Ordres (il sesto e il tredicesimo).

Non mancano infine altre tre serate - martedì 16 e 23, mercoledì 31 - in compagnia degli allievi del Conservatorio Luigi Cherubini, che propongono un programma variegato, dalle più belle Cantate di J.S.Bach alle danze e alle musiche per ensemble di fiati tipiche del periodo barocco.