Auroradisera 2024: tanti big in scena a Scandicci

Firenze, 8 dicembre 2023 - Pensare, emozionarsi, divertirsi. In altre parole: Vivere. Alleggerire il cuore e tener desta l'intelligenza è da sempre la filosofia del Teatro Aurora di Scandicci, uno spazio condiviso che unisce arte, ironia e approfondimento: la stagione di quest'anno - in programma dal 13 gennaio al 18 aprile - è in equilibrio tra passato e attualità, commedia e dramma, e porta sul palco tanti volti noti dello spettacolo.

A partire da Simone Cristicchi, che bagna l'apertura della rassegna con "Franciscus. Il folle che parlava agli uccelli", una riflessione profonda sull'attualità del messaggio del "Santo di Tutti", e della sua utopia necessaria di un'umanità capace di vivere in armonia con il creato. E' invece una black comedy dal ritmo forsennato "Il malloppo" di Joe Orton, in scena il 28 gennaio, con Gianfelice Imparato, Marina Massironi e Valerio Santoro: una satira spassosissima che prende di mira con cinismo e irriverenza i capisaldi della società borghese.

Parla di libertà, riscatto ed emancipazione il dramma "Oliva Denaro" di Ambra Angiolini, previsto il 12 febbraio: ispirato al romanzo omonimo di Viola Ardone, racconta la storia vera di Franca Viola, la prima ragazza che a metà degli anni Sessanta decise dopo aver subito violenza di rifiutare il cosiddetto "matrimonio riparatore". Spazio alla musica giovedì 21 marzo, con il cineconcerto "Arrivederci Berlinguer", a cura di Massimo Zamboni (voce e chitarre), Erik Montanari (chitarre) e Cristiano Roversi (pianoforte, synth, programming): tra melodia e immagini d'archivio, il ricordo intenso e attualizzato - ma mai retorico - della statura umana e politica dello storico segretario del PCI.

Il festival si chiude lunedì 8 aprile in compagnia di Laura Curino, Antonio Cornacchione, Max Pisu e Rita Pelusio, protagonisti della commedia esilarante "Pigiama per Sei" di Marc Camoletti: lui, lei, l'altra sembra il classico triangolo, ma si fa presto a trasformarlo in un poligono se nel mezzo entrano altri personaggi, ognuno costretto ad interpretare un ruolo diverso a seconda di quali persone siano presenti nella stanza (e con un deus ex machina a sorpresa).

Tante le iniziative di promozione attivate da Comune di Scandicci e Fondazione Toscana Spettacolo onlus: dalla Carta dello Spettatore FTS, che offre il biglietto ridotto nei teatri del circuito, al Biglietto Futuro, con riduzioni per gli under 35; dalla Carta Studenti della Toscana, che garantisce biglietti ad otto euro per gli studenti universitari, al Biglietto sospeso, che consente di regalare uno spettacolo a chi vive un momento di difficoltà, fino all'FTS per l'Ambiente, che prevede riduzioni per chi presenta l'abbonamento mensile ad un mezzo di trasporto pubblico.