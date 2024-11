“Anima Loci: Cura. Visione di una nuova società” al Museo dell’Opera del Duomo

Firenze, 20 novembre 2024 – Questo pomeriggio alle 18 nella Sala Brunelleschi dell’Associazione culturale La Nottola di Minerva, in collaborazione con l’Opera di Santa Maria del Fiore, presenta il tour straordinario al Museo dell’Opera del Duomo “Cura. Visione di una nuova società”, che rientra nell’ambito della rassegna Animae Loci. Itinerario letterario e artistico alla ricerca dei luoghi dell’anima e nel progetto speciale La Toscana delle Donne della Regione Toscana. L’incontro si aprirà con i saluti di Lorenzo Luchetti, direttore Generale dell’Opera di Santa Maria del Fiore, e di Cristina Manetti, capo di Gabinetto della Regione Toscana e ideatrice del Festival La Toscana delle donne. A moderare il dibattito Stefania Costa, dell’Associazione Culturale La Nottola di Minerva, mentre ad intervenire saranno le autrici Paola Butali, vice presidente di Rondine Cittadella della Pace, Laura Forti, con il libro “La figlia inutile” (Guanda editore), Beatrice Galluzzi, autrice di “Sangue cattivo. Anatomia di una punizione” (Edizioni Effequ), Denata Ndreca, con il suo “Fiori dei Balcani” (Besa editrice) e Lorenza Pieri, con “Volevo un regno più grande. Niki de Saint Phalle” (Electa) e Nicoletta Verna con “I giorni di vetro” (Einaudi). Le letture saranno a cura di Margherita Tiesi, mentre la performance vocale e musicale sarà a cura di Letizia Fuochi. “L’evento – spiega Stefani Costa - rappresenta un’occasione unica per esplorare i temi della cura e della responsabilità, attraverso le voci di autrici di valore nel panorama letterario contemporaneo in un reading letterario musicale. Un dialogo intenso e multidisciplinare che mira a coinvolgere il pubblico in una riflessione profonda sulle sfide del nostro tempo, in linea con lo spirito di Animae Loci. Per dare inizio all’evento, nell’ambito di Animae Loci, nella sala Brunelleschi, è stata morganizzata una speciale visita al Museo dell’Opera del Duomo. In occasione della settimana della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e in sintonia con il tema di quest’anno de “La Toscana delle Donne” – Il viaggio – conclude Costa - questo evento vuole esplorare il viaggio interiore e collettivo che le donne compiono per superare ostacoli, affermare la propria identità e contribuire alla creazione di una società più giusta e inclusiva.”