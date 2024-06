Amici della Musica: sessanta concerti per la terza stagione di Andrea Lucchesini

Firenze, 22 giugno 2024 - Emozioni, conoscenza e socialità. Per una città antica, ma sempre più aperta al mondo: parole e musica di Andrea Lucchesini, direttore artistico della terza stagione degli Amici della Musica, che presentano al Teatro della Pergola un programma di sessanta concerti autunnali suddivisi tra il cartellone principale, gli appuntamenti consueti con il Fortissimissimo Firenze Festival e il Fortissimissimo Metropolitano, e alcune uscite a Pontedera e Figline Valdarno.

Dopo l'apertura - fissata per sabato 12 ottobre - con il recital pianistico di Beatrice Rana, la rassegna prosegue con i tradizionali due cicli tematici dedicati ad itinerari d'ascolto meno consueti: la formula di "Ritratti" offre quattro serate in compagnia di grandi compositori - Marco Stroppa (20 ottobre), Giulia Lorusso (1 dicembre), Daniele Ghisi (2 febbraio) e Roberta Vacca (9 marzo) - in attività, mentre il percorso "Musica &..." affianca l'arte dei suoni alla storia e alla scienza, al cinema e alla sostenibilità ambientale: tra i protagonisti assoluti, i Tetraktis Percussioni (27 ottobre), il gruppo barocco l'Astrée (27 novembre) - con la partecipazione dell'attrice Laura Torelli e la voce narrante di Sandro Cappelletto - e il sodalizio tra la compagnia Teatri 35 e i Solisti dell'Orchestra Filarmonica Vittorio Calamani, con Massimo Mercelli al flauto (16 marzo).

Confermati anche gli incontri di "Solopiano" con i maestri della tastiera più famosi a livello internazionale, come Anne Queféllec (24 novembre), Filippo Gorini (8 dicembre), Marc-André Hamelin (11 gennaio), Anna Vinnitskaya (18 gennaio) e Anna Fedorova (1 marzo), accanto ai due grandi ritorni - fuori abbonamento - di Sir Andràs Schiff (30 novembre) e Grigory Sokolov (16 giugno). Ma gli Amici della Musica si confermano una delle principali realtà mondiali per l'attenzione riservata ai quartetti d'archi, con ospiti d'eccezione come il Quatuor Arod (10 novembre), l'Hagen Quartett (1 febbraio) e il Belcea String Quartet (8 marzo).

Completano il cartellone volti noti e rodate collaborazioni, da "The Swingle Singers" - protagonisti del concerto di Natale il 14 dicembre - al pianista Jin Ju con i Virtuosi Italiani (19 ottobre), sino alle celebri coppie formate dalla violinista Francesca Dego e Alessandro Taverna al pianoforte (9 novembre), il violoncellista Pablo Ferrandez e il pianista Luis Del Valle (16 novembre), e il duo composto da Michele Campanella e Monica Leone (30 marzo).

Per l'ottavo anno consecutivo, spazio infine alle nuove generazioni, con il ricco preludio alla stagione costituito dagli undici spettacoli del Fortissimissimo Festival Firenze, che si terranno da venerdì 20 settembre a martedì 20 ottobre al Conservatorio Cherubini di Firenze, al Lyceum Club Internazionale, all'Institut Français e all'Istituto Universitario Europeo presso Palazzo Buontalenti, con la partecipazione - tra gli altri - di Quartetto Leonardo e Niccolò Cafaro, Trio Hieracon, Quartetto Klem, il Duo Gate, Matteo Cimatti e Francesco Granata, Maria Salvatori e Rosa Maria Macaluso, Alberto Navarra e Marianna Tongiorgi.