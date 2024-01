Al via TeatRotary, la divertente rassegna teatrale a scopo solidale

Firenze, 30 gennaio 2024 – Al via la XV edizione di “TeatRotary”, la rassegna teatrale amatoriale organizzata ogni anno dal Rotary Club Firenze Est, in versione invernale e/o estiva, il cui ricavato verrà devoluto in parte al Fondo Polio Plus della Rotary Foundation – come contributo al ben noto service internazionale che vede i Roatry Club di tutto il mondo impegnati nella campagna vaccinale per l’eradicazione della poliomielite dal pianeta - e in parte all’acquisto di un defibrillatore per il Teatro Le Laudi, che anche questo anno ospiterà la tradizionale rassegna. “Nel 2024 riprende la consuetudine del concorso invernale tra compagnie -spiega la presidente del Rotary Firenze Est Sandra Manetti -, interrotta durante il Covid: nelle prime tre serate il pubblico esprimerà il proprio voto e la compagnia risultante vincitrice sarà premiata durante la serata finale, che vedrà la partecipazione di un gruppo di attori "speciali", allievi di una scuola di teatro inclusivo rivolto ai disabili.” La rassegna è aperta al pubblico e si svolgerà nei lunedì del mese di febbraio al Teatro Le Laudi, ogni volta a partire dalle ore 21. Ingresso libero con raccolta di offerte volontarie. Si comincia lunedì 5 febbraio con la compagnia La Martinicca di Piazzano, che porterà in scena “Basta che sian di fori”, di Massimo Valori; il secondo incontro è in programma per lunedì 12 febbraio, quando la compagnia Pizzichi di sale presenterà la commedia “L’importanza di chiamarsi Ernest”, di Oscar Wilde; lunedì 19 febbraio sarà la volta de Gli smemorati del Ruah, che porteranno in scena “Il vedovo allegro”, di Moreno Burattini. La serata conclusiva, in programma lunedì 26 febbraio, vedrà la premiazione dei vincitori scelti dalla giuria popolare e l’esibizione degli special guest “Gruppo ACT-Able”. Info: 348 7880448 (ore 18-20) - 055 0665049 - [email protected] Caterina Ceccuti