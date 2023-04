Al Teatro Le Laudi uno spettacolo per sostenere Voa Voa Amici di Sofia

Firenze, 28 aprile 2022- S'intitola “Quando la pera è matura” la commedia in tre atti che sarà portata in scena giovedì 11 maggio alle 21, nel Teatro Le Laudi di Firenze, dalla Compagnia “Il camerino volante. Lo spettacolo, a scopo rigorosamente solidale, è promosso dai Lions Club Firenze Impruneta San Casciano di Daniele Baragli e dal Lions Club Firenze Cosimo de' Medici presieduto da Maria Elisabetta Coccia e si propone di raccogliere fondi a favore dell'Associazione Voa Voa Amici di Sofia Aps. “Guardiamo con sincera gratitudine all'impegno che gli amici Lions dedicano da anni nel sostenere i nostri progetti -sono le parole del presidente di Voa Voa Guido De Barros-. Grazie ai fondi raccolti con lo spettacolo del prossimo 11 maggio potremo infatti portare avanti l'importante progetto “Adotta una famiglia rara”, che permette a realtà impegnate sul nostro territorio -come sono appunto i Lions Club- di aiutarci a sostenere le nostre famiglie con minori affetti da patologie rare e neuro degenerative. Ogni anno Voa Voa eroga un rimborso delle spese documentate per l'assistenza e il miglioramento della qualità della vita del proprio bambino a ciascuna delle famiglie socie, nell'ottica di innalzare il livello di benessere non soltanto del piccolo ma dell'intera famiglia, troppo spesso costretta a fare i conti con un'assistenza inadeguata o insufficiente -considerando le difficoltà legate alla gestione di patologie multi sistemiche- da parte del territorio e del Sistema Sanitario Nazionale”. La commedia narra le vicende di Oreste, un maturo e benestante vinaio, vedovo da vent’anni, che riceve un'effervescente ospite parigina, il cui arrivo infrange le speranze di matrimonio della fedele governante Luigia, detta Gigia. Ma è il caso di dire che Oreste ha fatto i conti senza l’oste e quella che doveva essere una conquista si rivela invece per lui fonte di patimenti e delusioni. L’anno successivo al debutto di “Gallina Vecchia”, l'autore fiorentino dei primi del '900 Augusto Novelli scrisse questa “Gallina Vecchia” al maschile. L’enorme successo del suo fortunato antecedente e la rappresentazione in chiave negativa di una certa mentalità maschile, non in linea con quella dell’epoca, non giovarono però a questa arguta e sapiente commedia. I tempi sono adesso maturi per restituirle tutta la sua carica comica e polemica allo stesso tempo. La regia e l'adattamento dello spettacolo sono di Roberto Vergelli, protagonisti Anna Giorgiantonio, Roberto Ceriani, Maurizio Lucotti, Federiga Ciampi, Daniele Romoli, Giovanni Consolati, Arabella Panichi e Lorenzo Brunelli. Sene di Enrico Guerrini e costumi di Cristian Garbo. Info e prenotazioni: 338.2071658