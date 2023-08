Al Firenze Comics 2023 le doppiatrici Benedetta Degli Innocenti e Jasmine Lurenti

Firenze, 14 agosto 2023 - La conosciamo bene tutti Benedetta Degli Innocenti, voce ufficiale italiana di Lady Gaga al cinema e di altri importanti personaggi in serie televisive di rilievo come Michelle Dockery (Lady Mary) - protagonista femminile di "Downtown Abbey” - e Daisy Ridley in "Star Wars", Anya Chalotra in "The Witcher", Danielle Brooks in "Orange is the New Black".

Nel 2015 ha vinto il premio del pubblico alla VII edizione del Gran Premio Internazionale del Doppiaggio, nel 2018 una menzione speciale nella categoria "cinema" al Festival del Doppiaggio Voci nell'Ombra e nel 2019 il premio I Sassi D'oro. Benedetta Degli Innocenti sarà presente alla VII edizione del Firenze Comics - fiera dedicata al fumetto e alla cultura pop -, in programma sabato 2 e domenica 3 a Villa Montalvo di Campi Bisenzio, insieme alla ben nota collega Jasmine Laurenti.

“Mi lega a Firenze l’atmosfera intrisa di arte e libertà che ho sempre percepito – è il commento di Benedetta -. Non è bello dirlo, ma era la nostra meta favorita nei giorni in cui io e le mie tre amiche volevamo proprio evitare di farci interrogare dalla prof. di storia. E quindi regionale delle 8 del mattino da Prato e via. Un giretto agli Uffizi, una schiacciata ripiena, e la mattinata diventava un momento da ricordare. E poi la mia amica più cara, Giulia Mazzoni, pianista e compositrice apprezzata in tutto il mondo che conosco fin dall’asilo, adesso vive lì. E l’affetto che provo per lei è la fascinazione per Firenze si sono fuse insieme da anni. Sul palco ho intenzione di fare una piccola dimostrazione, ovviamente mostrando solo una parte di tutto il lavoro che in realtà c’è dietro. E soprattutto di dare a qualcuno del pubblico l’opportunità di fare una prova insieme a me”.

Jasmine Laurenti è un'altra professionista che non ha bisogno di presentazioni. Sua è la voce di molti dei personaggi più amati: da Maria (Cantiamo Insieme) a Simona (È quasi magia Johnny); da Sailor Venus (Sailor Moon) a Kaori (City Hunter), e poi ancora Tisifone (I Cavalieri dello Zodiaco), Lamù in alcuni OAV, Margot in Lupin, Dee Dee (Il laboratorio di Dexter), Aida (Aida degli alberi) e tanti, tanti altri. Alla 79esima Mostra del Cinema di Venezia sarà presentato il film in cui ha recitato come attrice in carne e ossa: “Sola Nina”, del regista indipendente Massimo Libero Michieletto. “È passato un sacco di tempo dalla mia ultima fiera del fumetto – spiega Jasmine -, e rivivere un’esperienza magica di per sé, in una altrettanto magica città come Firenze, è un regalo nel regalo. Non vedo l’ora di riabbracciare i miei fan e fare a gara con loro su chi ha più capelli bianchi. Ho come la vaga sensazione che li batterò alla grande. La parte che preferisco, oltre a posare con loro per le stories e gli short video sui social, è autografare polpacci con l’ago del tatuatore. Ma come. Non lo sapevate? Oggigiorno va molto di moda farsi tatuare l’autografo del proprio doppiatore preferito! Scherzi a parte: dare la propria voce a decine e decine di cartoni animati può fare strani effetti quando si diventa “grandi”, perché si rimane sempre un po’ bambini “dentro”. Poi ci si accorge che il tempo che passa ha anche un risvolto “serio”, profondo e ricco di significato. Ed è questa parte di me, oltre a quella giocherellona, la novità assoluta. Risponderò quindi alle vostre domande sul doppiaggio, disseminando qui e là le mie scoperte, i sogni infranti e riaggiustati, le porte chiuse e quelle aperte. A chi c’è racconterò la parte meno conosciuta, meno prevedibile e scontata di me. Così che, ogni volta che riascolterete le voci di Kreta, Sailor Venus, Lamù, Tisifone o Dee Dee, mi penserete non solo nei panni di “doppiatrice”, ma anche di reporter di lacustri pleniluni (adoro fotografare la luna piena che si specchia sul lago), inquieta scribacchina notturna, (ebbene sì, sto scrivendo il mio terzo libro) e sognatrice incallita che non si arrende mai (Non è mai troppo tardi per essere felici!!!). Insomma: vi aspetto alla settima edizione di Firenze Comics”. La due giorni di Firenze Comics inizia la mattina alle 10 e si conclude la sera alle 21, ingresso 10€; ridotto 6/13 anni 5€ Info: [email protected] 3291059220