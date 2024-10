Max Pezzali “parla” toscano: lo interpreta Elia Nuzzolo per Sky. E Repetto porta gli 883 a teatro a Livorno

Prato, 7 ottobre 2024 – Sarà il giovane attore pratese Elia Nuzzolo a interpretare il ruolo di Max Pezzali nella fiction di Sky in 8 puntate, presentata in questi giorni alla stampa.

Matteo Oscar Giuggioli ed Elia Nuzzolo in una scena della serie tv di Sky Hanno ucciso l’Uomo Ragno

“La cosa più bella del successo che hanno ottenuto è che per loro sembrava impossibile sognare di fare i cantanti nella Pavia degli anni ‘90 – ha detto Nuzzolo sul sito di Sky – Però è un sogno che si convincono di perseguire. Sembravano due persone non destinate a quel successo ma a furia di “sbatterci” la testa ce l’hanno fatta”.

Elia Nuzzolo

“Io mi sono fatto l’idea che gli anni 90 fossero più tranquilli e lo dico perché ora mi sembra che tutto sia più veloce e più iperconnesso. Secondo me aveva anche un maggiore valore la noia, perché la noia va sfruttata per creare qualcosa – si legge ancora – Sia io che Matteo eravamo già dei grandi fan degli 883 però per quanto mi riguarda ho riscoperto Non me la menare e Nessun rimpianto: sono le mie preferite”.

Matteo Oscar Giuggioli sx ed Elia Nuzzolo (Foto Roberto Garavaglia/Agenzia Aldo Liverani sas)

Repetto porta gli 883 a teatro: appuntamento a Livorno

Intanto parte l’11 ottobre dal Teatro Fraschini di Pavia il tour teatrale “Alla ricerca dell’uomo ragno”, lo spettacolo sulla vera storia degli 883 interpretata dallo stesso Mauro Repetto (VIDEO). Non poteva che essere la città dove tutto ebbe inizio a dare il via a questa tournée in cui sarà proprio Repetto, ideatore e co-fondatore di una delle band degli anni ‘90 e autore di molte hit del gruppo, a ripercorrere le tappe del percorso del gruppo. Ma poi ci sarà spazio per girare l’Italia e la Toscana non manca tra le tappe: appuntamento il 13 febbraio 2025 a Livorno al Teatro 4 Mori.