Yacht vip nei mari della Toscana, è l’estate dei super ricchi. Di chi sono e dove si trovano

Firenze, 24 luglio 2023 – È l’estate dei super ricchi. Dall’Isola d’Elba a Rosignano fino all’Argentario, lussuosissimi yacht stanno navigando in questi giorni nei mari della Toscana. Ogni giorno ne spunta uno nuovo. Uno più faraonico dell’altro. C'è chi ha le piscine, chi gli eliporti, chi le palestre. Insomma, ogni genere di comfort per stupire gli ospiti e lo sguardo dei tanti curiosi che dai pontili dei porti ammirano questi gioielli del mare.

Chi sono i proprietari? Vip, celebrità, ma anche sceicchi, emiri, famiglie facoltose. Ma vediamo dunque quali sono e dove si trovano gli yacht che stanno navigando in questi giorni nei nostri mari e di chi sono.

Opera

Il mega yacht avvistato all'Argentario

Con i suoi 146 metri di lunghezza Opera è il decimo yacht più grande del mondo. E questa perla del valore di oltre 450 milioni di euro si trova in questi giorni all’Argentario. In tanti lo hanno visto. Giorni fa il mega yacht si trovava all’Isola d’Elba, poi si è spostato tra l’Arcipelago e la costa della Maremma. Il super yacht con ogni tipo di lusso a bordo è di proprietà dello sceicco Abdullah bin Zayed Al Nahyan, ministro degli Esteri nonché figlio di Zayed bin Sultan Al Nahyan, primo presidente e fondatore degli Emirati Arabi Uniti. A bordo dello yacht si trova anche la principessa Shaikha Aljazia Saif Mohd Alnahyan. L'architettura navale è stata progettata dal cantiere Lürssen, mentre le linee interne e esterne sono dello studio Terence Disdale Design. Sullo yacht trovano spazio due eliporti (uno sul ponte di prua e l’altro a poppa), due piscine e un ampio beach club.

M’Brace

Lo yacht di Michael Jordan nelle acque dell'Elba (Foto di Valerie Pizzera)

Non solo sceicchi. All’Isola d’Elba in questi giorni c’è nientemeno che Michael Jordan. La leggenda del basket, 60 anni, ha scelto infatti l’Italia come destinazione per le sue vacanze estive. Il suo mega yacht, M’Brace, è stato avvistato a Portofferaio pochi giorni fa. A bordo del suo splendido panfilo, una mega imbarcazione di lusso lunga 74,5 metri, c’è anche la moglie e modella Yvette Prieto e le due figlie.

Dream

Il panfilo "Dream" all'Elba (Foto concessa da Gian Carlo Diversi)

È l’ultimo arrivato in questi giorni all’Isola d’Elba. Si chiama Dream. Lo splendido yacht lungo 106,5 metri è di proprietà dell'armatore greco milionario George J. Prokopiou, fondatore di Dynacom Tankers, Sea Traders e Dynagas. Con un patrimonio netto di 2 miliardi di dollari e una flotta di 89 navi, Georges Prokopiu nel 2016 era dodicesimo nella lista delle 100 persone più influenti nel settore dei trasporti marittimi (Lloyd's list). Il suo yacht Dream è dotato di elicottero e una piscina olimpionica con bar annesso, un main saloon di 400 metri quadri provvisto di cinema, diciotto cabine e può ospitare 36 persone, sei lavanderie, un dive center di 42 metri quadrati con dodici portelloni sul mare riservate agli amanti delle immersioni.

New Secret

Lo yacht New Secret a Rosignano

Avvistato in questi giorni anche lo splendido panfilo New Secret a Rosignano Marittimo. Il mega yacht lungo 74 metri si trova ormeggiato al porto turistico Cala de’ Medici a Rosignano. È dotato di un eliporto, un elicottero a poppa, una spa, una piscina e cabine super lusso. Il lussuoso panfilo è stato costruito nel 2017 da Amels Holland nei cantieri di Vlissingen. Un panfilo, considerato tra i 200 più grandi al mondo, progettato da Tim Heywood e consegnato al proprietario, Lopes Family di San Paolo (Brasile), nel giugno del 2019.