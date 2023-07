Michael Jordan all’Isola d’Elba, vacanze in Toscana per la leggenda del basket

Elba (Livorno), 22 luglio 2023 – È la più grande leggenda del mondo del basket. Si chiama Michael Jordan. Il mito della pallacanestro, oggi 60 anni, ha scelto l’Italia come destinazione per le sue vacanze estive. Dopo essere stato a inizio luglio a Palermo e poi anche a Capri, Michael Jordan è arrivato in questi giorni anche in Toscana. Il suo mega yacht da 100 milioni di dollari è stato infatti avvistato a Portoferraio. A bordo di M’Brace, questo il nome del panfilo lungo 74,5 metri, anche la sua famiglia, la moglie e modella Yvette Prieto e le due figlie.

Venerdì 21 luglio Michael Jordan e la sua famiglia si sono fermati per un bagno nella cala del Viticcio e hanno fatto anche tappa nella zona di tutela biologica dello Scoglietto di Portoferraio. Il suo mega yacht è stato scortato da una motovedetta della guardia costiera di Portoferraio.

Il mega yacht avvistato all'Argentario

Fan in delirio in attesa che la leggenda si faccia vedere a terra. E chissà che nei prossimi giorni Michael non decida di spostarsi anche sulla costa in Toscana, dove stanno navigando altri mega yacht di vip, celebrità e sceicchi. All’Argentario, ad esempio, in questi giorni è stato avvistato il decimo yacht più grande del mondo. Si chiama Opera, è lungo 146 metri, vale oltre 450 milioni di euro. Il gigantesco panfilo è di proprietà dello sceicco Abdullah bin Zayed Al Nahyan, ministro degli Esteri nonché figlio di Zayed bin Sultan Al Nahyan, primo presidente e fondatore degli Emirati Arabi Uniti. A bordo dello yacht si trova anche la principessa Shaikha Aljazia Saif Mohd Alnahyan.