XXV Concorso di Teatro Amatoriale: Risultati e Motivazioni al Teatro Moderno di Tegoleto

Arezzo, 2 dicembre 2024 – La Giuria del XXV Concorso di Teatro Amatoriale ha deciso, all’unanimità, di assegnare il Premio per il migliore spettacolo alla Compagnia Teatrale Micromega di Verona

Con la seguente motivazione:

La Compagnia Teatrale Micromega costituita da nove attrici e attori ha presentato lo spettacolo:

Mi piazzo in Banca e non se ne parla più

Testo e Regia di Matteo Spiazzi

Tecnici luci e audio F. Bertolini, S Bertoni, D. Ferrari. Costumi Caterina Duzzi

Dimostrando nell’interpretazione del copione, capacità recitativa coordinata e armonica.

Gli interpreti, senza scadere in atteggiamenti di superficialità nel trattare i vari movimenti narrativi, hanno recitato uno spettacolo divertente, accattivante e nello stesso tempo adatto alla riflessione su alcuni furbeschi comportamenti individuali che possono creare situazioni problematiche nell’ambito lavorativo.

L’allestimento scenografico è risultato essenziale e curato, ed ha permesso una adeguata fruizione sia delle battute brillanti che dei movimenti di scena.

Premio Migliore Attrice

La Giuria del XXV Concorso di Teatro Amatoriale ha deciso, all’unanimità, di assegnare il Premio per la migliore attrice a

Claudia Pennucci

Con la seguente motivazione:

L’attrice della Compagnia Teatrale Autobahn Teatro di Arezzo ha interpretato nel lavoro:

Una Tonnellata di Soldi

Di Will Evans e Arthur Valentine

Recitato da nove attrici e attori per la regia di Marco Cucciniello

Il personaggio di:

Jean

Valorizzando con la sua vivacità interpretativa la scena teatrale ricca di humour, coordinandosi perfettamente con gli altri bravi/e attori e attrici per la realizzazione di uno spettacolo armonico e brillante, facilmente fruibile dal pubblico, che si è dimostrato attento e partecipe.

Premio Miglior Attore

La Giuria del XXV Concorso di Teatro Amatoriale ha deciso, all’unanimità, di assegnare il premio per il Miglior Attore a

Gianni Bevilacqua

Con la seguente motivazione:

L’attore della ASS. Teatrale Le Voci Di Dentro di Assisi (PG) ha interpretato nel lavoro:

Le Bugie con le gambe lunghe

di Eduardo De Filippo

Il personaggio di

Libero Incoronato

Dimostrando grande maestria nell’interpretazione. La sua recitazione spontanea e brillante, la presenza scenica, l’uso pertinente del linguaggio, la mimica e il coordinamento armonico con gli altri attori e attrici hanno mostrato, oltre ad una sua naturale predisposizione recitativa, uno studio interpretativo accurato, creando un personaggio scenico di notevole rilievo.

Premio Migliore Regia

La Giuria del XXV Concorso di Teatro Amatoriale ha deciso, all’unanimità, di assegnare il premio per la Migliore Regia a

Matteo Dall’Olmo

Con la seguente motivazione:

Il regista della Compagnia Teatrale Unicorno di Vinci (FI) ha diretto con maestria il cast della commedia:

3° Piano Interno 4

Lo spettacolo si è svolto con una tempistica e una presenza scenica degli attori ben coordinata ed è risultato facilmente fruibile nonché adatto alla riflessione su una tematica di grande importanza, che nella odierna società costituisce un drammatico problema sociale.

Semplice e adeguato al movimento narrativo è risultato l’allestimento scenico.

Menzione speciale a Carla Veneri

Per l’allestimento scenico e i costumi nello spettacolo Una tonnellata di soldi di Will Evans e Arthur Valentine portato in scena dall'Associazione Autobahn Teatro di Arezzo per la regia di Marco Cucciniello.

La Giuria del XXV Concorso di Teatro Amatoriale era composta dal Presidente Gemma Mondanelli e dai Giurati Mariella Marinelli, Maria Clara Domini, Alberto Verdelli e Paolo Randellini.