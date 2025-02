Woodworm con Urban Vision e Rolling Stone Italia a Sanremo

Arezzo, 10 febbraio 2025 – Nel cuore della settimana più attesa dell’anno il lido Blue Bay di Sanremo si trasformerà dall’11 al 15 febbraio nella spiaggia dell’intrattenimento e della cultura con Urban Vision loves Rolling Stone Village, un evento ideato e prodotto da Woodworm, in collaborazione con Urban Vision e Rolling Stone Italia.

Urban Vision loves Rolling Stone Village rappresenta un ulteriore passo avanti nella contaminazione tra musica, cultura e nuove forme di intrattenimento dando vita a una vera e propria house of contents. Lo spazio ospiterà la redazione di Rolling Stone e diventerà un punto di incontro per artisti, giornalisti e professionisti del settore musicale.

Ogni giornata sarà scandita da talk, interviste esclusive e performance live. Sul celebre Divano Rolling gli artisti in gara racconteranno il loro Festival, offrendo uno sguardo autentico e inedito sulla competizione.

A mezzogiorno il podcast Tintoria porterà la sua ironia e il suo linguaggio tagliente dando spazio alla stand-up comedy e a conversazioni fuori dagli schemi. Nel primo pomeriggio, tra gli appuntamenti più attesi, spicca l’intervista di Valeria Golino a Elodie e l’appuntamento con VivaelFutbol, il podcast cult che esplora il mondo del calcio con uno sguardo inedito.

Il pomeriggio vedrà alternarsi ospiti dal mondo dello spettacolo e dell’entertainment mentre la sera, fino alle 20:00, sarà animata da DJ set e live performance tra cui spiccano, tra gli altri, artisti del roster di Woodworm come i Fast Animals And Slow Kids, i Calibro 35, Darío Mangiaracina de La Rappresentante di Lista.

Ogni giornata si concluderà con la visione collettiva del Festival di Sanremo, per vivere insieme l’emozione della kermesse musicale.

Non mancheranno i momenti di networking e celebrazione come il gran finale, il sabato sera, con l’evento speciale dedicato a Futures che chiuderà le attività dello spazio e festeggerà così un anno dalla sua partenza.

Woodworm ha scelto di dedicare la serata Futures a Paolo Benvegnu, l’artista appena scomparso che avrebbe dovuto essere presente durante la settimana, riconoscendo in lui lo spirito di scoperta e il desiderio di far emergere nuovi talenti.

Futures è il progetto di Woodworm Publishing pensato per scoprire e formare i nuovi talenti del music business e che punta a costruire percorsi di crescita solidi e sostenibili per gli artisti del futuro.

Con Futures, che vede Universal Music Italia, Sony Music Publishing e Magellano Concerti tra i partner dell’iniziativa, Woodworm Publishing si conferma non solo una casa discografica, ma anche un incubatore di talento, pronto a formare la nuova generazione di artisti e professionisti dell’industria musicale.

Woodworm, punto di riferimento della scena musicale indipendente italiana, è orgogliosa di contribuire alla realizzazione di questo progetto che incarna la sua filosofia: unire la passione per la musica con l’intrattenimento di qualità, creando esperienze uniche. Fondata nel 2011 da Marco Gallorini e Andrea Marmorini, la società ha saputo imporsi in tutti i settori della filiera musicale e culturale, collaborando con artisti come La Rappresentante di Lista, Motta, Malika Ayane, Fast Animals And Slow Kids e molti altri.