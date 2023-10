Forte vento, disagi all’aeroporto di Firenze: voli dirottati

Firenze, 27 ottobre 2023 – Disagi all’aeroporto di Peretola per le forti folate di vento. Al momento, sono quattro i voli dirottati sugli scali di Pisa o di Bologna. Tra questi, il British Airways partito alle 11,30 da Londra e il volo Klm da Amsterdam.

La lista è in costante aggiornamento, fanno sapere dal Vespucci.

Alcuni aerei, sempre per via del forte vento, sono volati su Novoli per via del cosiddetto ‘riattacco’, manovra necessaria quando un volo appunto non riesce ad atterrare e deve dunque riprendere quota.