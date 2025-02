Arezzo, 25 febbraio 2025 – Vittoria Valentini nel coordinamento regionale Anci Giovani

Nell’ultima Assemblea Anci Giovani Toscana sono stati eletti nel Coordinamento Giovani di Anci l’Assessora di Bibbiena Vittoria Valentini e Gianluca Norcini Vice Sindaco di Capolona.

“E’ una grande soddisfazione far parte del Consiglio Regionale di Anci Giovani tanto più se a passarti il testimone è il nostro sindaco Filippo Vagnoli. Un ruolo importante per il nostro territorio, per il quale mi impegnerò al massimo, così come fatto da Vagnoli fino a oggi, con l’obiettivo di portare le nostre istanze sui tavoli decisionali affinchè i bisogni delle aree interne e dei giovani che in queste vivono o sono tornati a vivere dopo gli studi, possano avere risposte concrete. Con Capolona intendiamo rappresentare al meglio il Casentino e ovviamente dialogare con tutti al fine di dare opportunità concrete di sviluppo al territorio e ai suoi giovani”, commenta Vittoria Valentini, Assessora alle Politiche Giovanili e Pubblica Istruzione del Comune di Bibbiena.

Valentini prosegue: “Metterò le mie competenze a disposizione di tutti per progettare iniziative efficaci a favore dei nostri territori interni e lo farò con lo stesso spirito di servizio che mi ha spinto ad accettare l’invito a fare la mia parte nella politica e nell’amministrazione locale. Questi ultimi mesi sono stati per me intensi e stimolanti, mi hanno dato una grande occasione di crescita personale e di approfondimento. Ho ascoltato chi ha più esperienza di me e ho cercato di imparare al meglio. Il mio impegno è costante così come la presenza in un ruolo attivo al servizio della popolazione; ma certamente non sarei riuscita a farlo senza il supporto della giunta e dei professionisti dei vari uffici, che ringrazio per competenza, serietà e sostegno. Siamo così riusciti ad attivare tanti progetti tra cui ricordo il servizio civile Tanti e sono in partenza altri percorsi di valore a favore dei giovani. Obiettivo su cui sto lavorando è quello di rendere quelli comunali dei servizi sempre più accessibili e più efficienti per tutti”.

Norcini e Valentini collaboreranno attivamente per portare le istanze del Casentino a favore delle giovani generazioni. Lo stesso Vice Sindaco di Capolona si è detto molto entusiasta di far parte del coordinamento e di poter collaborare con la collega di Bibbiena in questo percorso.

Anci Giovani è aperto agli amministratori under 35 per favorire l’incontro, lo scambio e la formazione della nuova classe dirigente locale.

Vittoria Valentini prende il testimone da Filippo Vagnoli che ha rivestito la stessa carica.