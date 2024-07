27 luglio 2014, dieci anni fa Vincenzo Nibali vinceva il Tour de France

Firenze, 27 luglio 2024 – Esattamente 10 anni fa, il 27 luglio del 2014, Vincenzo Nibali vinceva il Tour de France. Era il settimo italiano che riusciva in quest’impresa. Rivivendo la premiazione sugli Champs-Elysées, tra place de la Concorde e l'Arco di Trionfo, lo squalo di Messina ha detto che in quel momento cercava di ''osservare veramente tutto, perché in quel momento non volevo perdermi niente di quello spettacolo, delle persone, delle bandiere, di tutto quello che mi circondava''.

Nibali ha vinto il Tour de France, 16 anni dopo Marco Pantani. Nibali era il settimo italiano a vincere la Grande Boucle, entrando nel club dei grandissimi avendo in bacheca anche Il Giro d'Italia e la Vuelta di Spagna. Come lui nomi che sono la storia: Eddy Merckx, Bernard Hinault, Jacques Anquetil, Alberto Contador, Felice Gimondi. Nibali ha vinto un Tour diverso, forse, ma pur sempre la corsa a tappe più importante del mondo. Pesavano su tutto i ritiri di Froome e Contador che, alla partenza, erano considerati i due principali favoriti. Lo Squalo dello Stretto era considerato il primo degli outsider. Alla fine però Nibali ha conquistato tutti, soprattutto i francesi: ha pedalato da esperto sul pavè, ha dominato le montagne con una vittoria sui Volschi, una sulle Alpi e il capolavoro sui Pirenei ed è andato forte anche a cronometro. Inoltre si è rilevato un vero padrone della corsa nei momenti chiave. Nasce oggi

Giosuè Carducci nato il 27 luglio del 1835 a Valdicastello. Premio Nobel nel 1906, dopo una giovinezza repubblicana si avvicinò alla monarchia e divenne il ‘vate ufficiale’ della nazione. Ha scritto: “Quando morirò seppellitemi in una vigna, affinché il mio corpo possa restituire alla terra tutto quello che ho bevuto in vita”.