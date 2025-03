Riprende l’assalto ai portavalori: “Ha visto che facevo il video e mi ha sparato”

San Vincenzo (Livorno), 29 marzo 2025 – "Uno dei banditi mi ha visto mentre riprendevo e ha sparato”. A parlare è Alessandro Gorini, l’autore del video dell’assalto ai due portavalori sulla variante Aurelia a San Vincenzo.

L'assalto ai due portavalori ripreso da Alessandro Gori (nel riquadro, immagine Rai)

Il giorno dopo l’agguato, Gorini ha parlato alle telecamere della Rai. "Ho sentito il rumore – racconta –, abito vicino al cavalcavia della variante, sono andato a vedere, pensavo fosse un incidente. Ma ho capito che era una rapina. Mi sono messo a filmare, rimpiattato dietro la rete. Ho visto che i banditi mandavano le guardie giurate con le mani alzate verso la galleria in direzione nord. In quel momento hanno fatto esplodere il portavalori. Tutto in pochi secondi. Si vedeva che era un’azione di gente organizzata, un vero commando”.

Poi, come si vede dal video, uno dei malviventi si accorge che Gorini sta riprendendo la scena con il proprio cellulare e gli urla contro: “Che c*** stai filmando” e spara una raffica con un fucile automatico. “Uno dei banditi mi ha visto – racconta ancora Gorini – e ha detto quella frase verso di me, mi sono buttato a terra e ha sparato. Mi sono ferito a una mano, ma per la caduta. Mi è andata bene. Spero che le immagini possano essere utili agli investigatori”.