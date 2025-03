Armi da guerra e esplosivi, piano studiato nei minimi dettagli: pochi minuti per il colpo milionario

San Vincenzo (Livorno), 29 marzo 2025 – Un piano studiato nei minimi dettagli. Pochi secondi per il colpo milionario. È ancora caccia al commando che ieri, venerdì 28 marzo, ha assaltato due portavalori della ditta Battistolli sulla variante Aurelia a San Vincenzo. Secondo gli investigatori sono almeno 9 le persone coinvolte nella rapina da Far West. Un colpo pianificato e organizzato per portare via una ingente quantità di denaro. I due mezzi blindati trasportavano diversi milioni di euro destinati al caveau di Grosseto per le pensioni e si calcola che potrebbero essere almeno 4 i milioni che la banda è riuscita a portare via.

