Arezzo, 22 ottobre 2024 – “Vicinanza e massima solidarietà all’azienda, ai titolari e a tutti i dipendenti”. Così Fabrizio Innocenti, sindaco di Sansepolcro, esprime i suoi sentimenti in merito al vasto incendio che nella serata e nella notte fra lunedì e martedì ha colpito la Donati Legnami, marchio storico del territorio. “Appena avvisato di quanto stava avvenendo” dichiara il sindaco “mi sono recato sul posto e mi sono personalmente reso conto di quanto fosse esteso e distruttivo il focolaio. Sono rimasto lì a lungo e colgo l’occasione per esprimere il più sentito ringraziamento all’opera dei Vigili del Fuoco, i nostri e quelli provenienti da fuori, che con la loro professionalità e anche il loro coraggio hanno impedito che le conseguenze dell’incendio assumessero proporzioni maggiori e pericolose anche per le attività circostanti”.

Sempre relativamente a quanto avvenuto, nella mattinata di martedì il Comune di Sansepolcro ha emesso un’ordinanza di finalità preventive, concertata con i responsabili dell’ufficio Igiene Pubblica dell’Azienda Sanitaria. Ordinanza valida per 5 giorni e rivolta ai residenti nel perimetro di 300 metri dal luogo oggetto del focolaio. Dove si raccomanda di non raccogliere frutta e verdure nei propri orti per il pericolo di polveri e ceneri ricadute, e dove si consiglia di tenere ricoverati in luoghi chiusi animali da cortile. Al momento la ricerca, subito attivata, di sostanze tossiche o nocive disperse durante il rogo, ha dato esito negativo.