Viareggio, Carlo Cottarelli agli Incontri del Principe

Viareggio (Lucca), 5 ottobre 2021 – Un economista di valore mondiale, ex direttore del Fondo Monetario Internazionale per il nuovo appuntamento de “Gli Incontri del Principe” al Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio. Carlo Cottarelli, già commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica, è il prossimo ospite della rassegna che prevede gli ultimi due talk show a conclusione di una stagione intensa, durata tutta l’estate, che ha portato nella sala Butterfly del gioiello liberty dell’accoglienza tanti personaggi della politica, dello spettacolo, dell’imprenditoria, del giornalismo.

Sabato prossimo 9 ottobre, con inizio alle 18 e con ingresso libero, l’inviato speciale de “Il Giornale” Stefano Zurlo che conduce per la seconda stagione questi appuntamenti intervisterà l’attuale direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici italiani dell’Università Cattolica di Milano. Carlo Cottarelli è un personaggio che non ha bisogno di presentazioni e che nel maggio 2018 venne incaricato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per guidare un governo ad interim che avrebbe dovuto condurre il nostro Paese alle elezioni anticipate. Dopo pochi giorni i Cinque Stelle e la Lega trovarono l’accordo che portò alla creazione del primo governo guidato da Giuseppe Conte. Il pomeriggio di sabato prossimo al Grand Hotel Principe di Piemonte servirà per fare il punto con Cottarelli su tanti temi economici che animano il dibattito politico nazionale.

Si parlerà ad esempio di quale modello da realizzare per continuare nella crescita evitando il pericolo dell’inflazione. Cottarelli spiegherà la sua ricetta per la riduzione del debito pubblico proseguendo la ripresa e non tagliando le spese e dirà il suo parere sul fatto se sia giusto o no rivedere il patto di stabilità. E ancora Stefano Zurlo chiederà all’economista quale sia la strada per spendere bene i fondi del PNRR e quale sia il futuro di Interspac, il progetto di azionariato popolare creato a favore dell’Inter. La società calcistica nerazzurra di cui Cottarelli è notissimo tifoso deve far fronte a una difficile crisi economica con un bilancio pesantemente in rosso. Gli appuntamenti si svolgono nel massimo rispetto delle normative anti Covid. Sarà possibile partecipare sino all’esaurimento dei posti disponibili e presentando il green pass. “Gli Incontri del Principe” si possono seguire in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Grand Hotel Principe di Piemonte.

Maurizio Costanzo