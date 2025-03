Arezzo, 28 marzo 2025 – Viabilità, amministratori, categorie e aziende uniti per la sicurezza stradale

Un pericoloso avvallamento nella superstrada a Monte San Savino origina una presa di posizione di Comune, CNA e imprese

Un avvallamento di notevole rilevanza all'imbocco della superstrada che da Monte San Savino porta ad Arezzo sta creando notevoli problemi alla sicurezza stradale e diventa anche l’occasione per fare una riflessione sull’argomento che mette assieme l’Amministrazione pubblica, l’associazionismo di categoria e gli imprenditori. A parlare infatti sono il Sindaco di Monte San Savino Gianni Bennati, il Presidente di Fita CNA Antonio Peruzzi e Giuseppe Brasini, titolare dell’azienda “Brasini & C.” che sostengono in coro la necessità di promuovere un’efficace collaborazione per prevenire le problematiche derivanti da incidenti. “Il settore del trasporto su gomma è un pilastro fondamentale per la nostra economia locale e nazionale, con un ruolo determinante per la mobilità di merci e persone. In provincia di Arezzo, il settore dell'autotrasporto è particolarmente rilevante e ben rappresentato, con numerosi operatori che ogni giorno si trovano ad affrontare le sfide di una rete stradale che, talvolta, presenta criticità che necessitano di essere attentamente valutate e risolte”, afferma Antonio Peruzzi di Fita CNA. “Le strade - sottolinea Giuseppe Brasini -, non sono solo infrastrutture di collegamento, ma anche luoghi dove la sicurezza diventa una priorità imprescindibile. Gli incidenti stradali, troppo spesso causati da una rete viaria non adeguata o mal mantenuta, possono avere conseguenze devastanti per l'incolumità delle persone e l'efficienza del settore”. Qui devono entrare in gioco le Istituzioni, che devono esercitare un ruolo di coordinamento come dice il Sindaco di Monte San Savino Gianni Bennati: “sta a noi, a partire ovviamente dalla Prefettura, il compito di facilitare la concertazione tra i vari enti competenti che vanno dalle amministrazioni locali alle forze dell'ordine, fino agli stessi operatori del settore”. E’ qui che i tre soggetti possono parlare con un’unica voce: “Il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare le autorità competenti, nel caso specifico dell’avvallamento all’imbocco della superstrada l’ANAS, riguardo alla necessità di interventi concreti per migliorare la sicurezza stradale, anche attraverso un dialogo costante con le categorie coinvolte, che possiedono un’esperienza diretta delle problematiche quotidiane. La concertazione tra gli enti, infatti, è la via più efficace per identificare soluzioni tempestive e mirate, evitando così gravi rischi per tutti gli utenti della strada. Pertanto, chiediamo al Prefetto un incontro per discutere insieme le problematiche legate alla sicurezza delle strade della nostra provincia e per condividere le possibili soluzioni. Siamo certi che un confronto costruttivo tra le nostre realtà porterà benefici tangibili per il nostro territorio e per tutti coloro che quotidianamente utilizzano le infrastrutture stradali”, concludono il Sindaco Gianni Bennati, il Presidente Peruzzi e l’imprenditore Brasini.