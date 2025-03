Arezzo, 7 marzo 2025 – Via Fiorentina e Santa Maria delle Grazie: lavori e viabilità

Due i principali punti interessati da modifiche alla circolazione da lunedì 10 marzo. Per tutto il mese i veicoli provenienti da San Leo in direzione del centro non potranno immettersi in viale Don Minzoni all’altezza del semaforo in orario 8,30 - 17,30. Attenzione anche al restringimento della carreggiata e al limite di velocità fissato a 30 chilometri orari nella zona interessata dai lavori.

Fino a venerdì 18 aprile, 24 ore su 24, chiude al transito viale Mecenate dall’intersezione con via Giovanni Tortelli a quella con via Andrea della Robbia/via Santa Maria delle Grazie. In via Andrea della Robbia dal civico 38 all’intersezione con via Santa Maria delle Grazie è temporaneamente istituito il doppio senso di circolazione, chi percorre via Leonardo da Vinci e viale Benedetto da Maiano avrà l’obbligo di proseguire diritto attraverso un tratto della nuova rotatoria. Limite di velocità fissato a 20 chilometri orari.

Sono previsti anche fino a mercoledì 12 marzo il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso dalle 8,30 alle 17,30 a Montoncello per 10 metri a partire dal civico 13 e fino a venerdì 11 aprile 24 ore su 24 la chiusura di via Carlo Pisacane tra i civici 40 e 48.