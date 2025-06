Vescovi toscani a Gerusalemme dopo attacco di Israele: “Portati fuori dalla città vecchia, cerchiamo voli per rientrare”

Gerusalemme (Israele), 13 giugno 2025 – «Ci hanno portato fuori dalla città vecchia di Gerusalemme che adesso è chiusa. Tutti i collegamenti stradali sono interrotti. Siamo a Notre Dame in attesa del pullman che ci porti verso la Giordania. Stanno cercando di capire se lo spazio aereo giordano è aperto e che voli ci sono per il rientro». Lo scrive sul sito di Toscana oggi Simone Pitossi, giornalista al seguito dei vescovi toscani in pellegrinaggio dal 9 giugno scorso in Terra Santa: il rientro era previsto stasera alle 20 da Tel Aviv ma dopo l’attacco di Israele all’Iran, l'aeroporto è stato chiuso e quindi si sta organizzando un trasferimento da Gerusalemme alla Giordania sperando di poter ripartire da lì. In un video postato sul sito padre Ibrahim Faltas, vicario della Custodia di Terra Santa, spiega il cambio di programma che oggi vedrà i vescovi toscani lasciare Gerusalemme. «Alle 3 del mattino - racconta - Israele ha attaccato l'Iran. La conseguenza è tutto chiuso, anche l'aeroporto è chiuso, e tutta la città chiusa. Stiamo cercando» di far partire i vescovi e gli accompagnatori dalla Giordania: «Meglio perchè non si sa cosa succederà tra qualche ora, hanno detto anche che sono stai mandati missili dall'Iran che arrivano tra qualche ora. La situazione è terribile».