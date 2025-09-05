Arezzo, 5 settembre 2025 – Vertenza Comune di Arezzo: revocato lo stato di agitazione

Intesa su aumento salariale e Pm

Dinanzi alle nuove disponibilità della delegazione trattante del Comune di Arezzo, la Rsu ha deciso stasera di revocare lo stato di agitazione del personale.

Due gli elementi della vertenza. Per quanto riguarda l'aumento del salario accessorio, l'accordo è stato raggiunto sulla cifra di 470mila euro lordi all'anno. Al netto la cifra destinata ai dipendenti sarà di circa 350mila euro. Le parti hanno già concordato un nuovo amento, da definire, nel 2026. La Rsu ha avanzato la richiesta di 150mila euro.